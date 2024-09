Grupa Makarony Polskie widzi dobre trendy w II połowie 2024 roku, rozwija eksport i rozpoznaje możliwości akwizycyjne, poinformował prezes Zenon Daniłowski.

„Pierwsze półrocze było dobrym okresem dla Makaronów Polskich i ten trend jest kontynuowany w drugim półroczu tego roku. […] Zazwyczaj po wakacjach polskie rodziny wracają do 'normalnego’ trybu życia, w tym do samodzielnego przygotowywania domowych posiłków. Od września następuje stopniowe ożywienie popytu na makaron. To zjawisko cykliczne” – powiedział prezes cytowany w przesłanym komentarzu do wyników.

„W roku bieżącym obserwujemy ponadto zwiększone zamówienia na terenach powodziowych. Sami również bierzemy udział w akcjach wspierających powodzian wspólnie z naszymi klientami (sieci handlowe, hurtownie). W segmencie dań gotowych w puszkach, słoikach i na tackach nie zauważamy jakiegoś skokowego wzrostu sprzedaży na terenach powodziowych. Jest faktem, że sieci odbierają więcej i prawdopodobnie w ramach centrów logistycznych przesuwają produkty na obszary o podwyższonym popycie. Także handel tradycyjny składa większe zamówienia. Spółka Stoczek Natura jest przygotowana na zwiększenie produkcji, jeśli zajdzie taka potrzeba” – dodał.

Grupa Makarony Polskie jest gotowa na akwizycje i pod tym kątem rozpoznaje rynek produktów z tzw. suchej półki.

„W wielu kategoriach produktów FMCG rozwój organiczny napotyka na barierę braku popytu. Konsumenci krajowi nie zgłaszają zwiększonego popytu, a nadmierna podaż może zaburzyć relacje rynkowe, toteż akwizycje są dobrą drogą rozwoju dla firm. Grupa Makarony Polskie prowadzi rozpoznanie rynku produktów z tzw. suchej półki. Stawiamy wysokie wymagania potencjalnym podmiotom do przejęcia. Warunkiem rozpoczęcia rozmów o akwizycji jest poosiadanie przez partnera rozpoznawalnego brandu lub nowoczesnej, innowacyjnej technologii. Konsolidacja i koncentracja są procesem obiektywnym i Makarony Polskie włączają się i mają możliwości organizacyjne i finansowe, aby przekształcić Grupę w sprawnie działający holding spożywczy” – powiedział prezes.

Prezes liczy też na rozwój eksportu i zwiększenie wolumenów w przyszłym roku.

„Dania gotowe na tackach So Food oraz makarony Novelle są naszym głównym produktem eksportowym. W maju wystawiliśmy się na targach PLMA w Amsterdamie, zaś w październiku będziemy uczestniczyć w SIAL w Paryżu. Aktywny udział w targach oraz pozyskanie kilku dystrybutorów pozwoliło nam znaleźć się na półkach kilku sieci sklepów w Europie i realizujemy systematycznie in – out’y, czyli sprzedaże jednorazowe” – wskazał prezes.

„Jest to początek drogi do finalnego konsumenta zagranicznego z naszymi brandami. Drugą alternatywną opcją jest produkcja Private Label dla klientów w Holandii, Francji, Włoszech, czy na Węgrzech. Wierzymy, że takie podejście do eksportu zaowocuje zwiększonymi wolumenami już w przyszłym roku” – dodał.

Prezes odniósł się też do wojny cenowej sieci handlowych. Ocenił, że walka na ceny głównych graczy na rynku detalicznym i różne „wojny na promocje” potęguje zjawisko zaniżania cen, a sieci handlowe naciskają dostawców na obniżki, które zrekompensowałyby im tzw. „wojny cenowe”.

W I poł. 2024 r. spółka miała 18,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 152,42 mln zł w porównaniu z 182,27 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 30,17 mln zł wobec 28,41 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Makarony Polskie są jednym z największych producentów makaronów w Polsce i regionie CEE. Posiadają zakłady produkcyjne makaronów w Rzeszowie, Częstochowie i Korpelach oraz zakład produkcji dań gotowych w Stoczku Łukowskim. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews