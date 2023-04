Bioton odnotował 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 21,26 mln zł wobec 14,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 233,16 mln zł wobec 163,03 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł 70,1 mln zł, główne na rynkach zagranicznych jak Chiny, Ukraina czy Wietnam. W 2022 r. grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 95,8 mln zł w porównaniu z 77,8 mln zł w 2021 roku, co oznacza, że nastąpił jego wzrost rok do roku o 18 mln zł. Marża brutto osiągnęła poziom 41% w porównaniu do 47,7% w 2021 roku. Główny wpływ na spadek marży w ujęciu % miały wyższe koszty przestojów i niewykorzystanych mocy, związanych z dłuższym przestojem i planowanych przygotowaniach do zajęcia linii produkcyjnych substancji przez projekt analogowy, a także znaczący wzrost kosztów energii i gazu, wzrost kosztów substancji i materiałów wykorzystywanych do produkcji” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2022 roku koszty sprzedaży w grupie wzrosły o 10,3% (3,3 mln zł). Koszty ogólne zarządu w 2022 roku kształtowały się na poziomie 30,3 mln zł i były o 2,4 mln zł wyższe w porównaniu do roku 2021. Koszty badan i rozwoju wzrosły z 4,7 mln zł w roku 2021 do 5,3 mln zł w roku 2022, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 1,8 mln zł wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews