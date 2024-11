BoomBit odnotował 2,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2024 roku wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 2,69 mln zł wobec 2,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 7,59 mln zł wobec 4,91 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe – odpowiednio: 7,59 mln zł wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,46 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 55,29 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 10,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 167,71 mln zł w porównaniu z 183,49 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 6,6 mln zł wobec 2,77 mln zł zysku rok wcześniej.

„W trzech kwartałach 2024 roku łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 167,7 mln zł, w tym 162,2 mln zł z gier mobilnych. Wśród najpopularniejszych tytułów na czele pozostały 'Hunt Royale’ (31,6 mln zł od początku roku i 11,5 mln PLN w III kw. 2024) oraz 'Darts Club’ (22,1 mln zł i 6,5 mln zł w III kw. 2024), a w samym trzecim kwartale 2024 r. wysokie przychody wypracowały debiutujące w maju 'Dawn of Ages’ (3,1 mln zł i 6,8 mln zł od premiery) oraz wprowadzony na rynek w wakacje 'Downhill Race League’ (2,1 mln zł). Najważniejszą premierą w ostatnim kwartale była gra 'Clash of Destiny’, która zadebiutowała we wrześniu, a dobre recenzje i wyniki osiągnęły także 'Offroad Runner’ czy 'Car Sales Simulator’. W drugiej połowie listopada we współpracy ze studiem Madcore wydana została gra 'Loot Heroes'” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa kontynuuje prace nad projektami opartymi na technologii blockchain i w trzech kwartałach 2024 roku osiągnęła w tym segmencie działalności przychody na poziomie 5,5 mln zł. Dotyczą one sprzedanych przez BoomLand NFT do gry 'Hunters on Chain’ na kwotę 1,5 mln zł oraz przychodów z grantu otrzymanego od operatora protokołu Immutable w wysokości 1,5 mln zł. Ponadto w przychodach tego segmentu uwzględnione zostało 2,4 mln zł z grantu otrzymanego od Fundacji NEAR przez PlayEmber należącej do Grupy ADC Games. Na koniec czerwca 2024 roku nastąpiła dekonsolidacja Grupy ADC Games, zaś pod koniec października BoomBit podpisał umowę sprzedaży 16,7% udziałów, obniżając swój udział w akcjonariacie Grupy ADC do 33,3%, podano także.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. sięgnął 26,18 mln zł wobec 10,54 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 20,63 mln zł wobec 12,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„EBITDA skorygowana (przede wszystkim o zdarzenia jednorazowe zaraportowane w drugim kwartale – księgowe rozpoznanie utraty kontroli nad ADC Games oraz odpisy aktualizujące nakłady na prace rozwojowe) wyniosła w trzech kwartałach 20,6 mln zł, a skorygowany skonsolidowany wynik netto ukształtował się na poziomie 6,6 mln zł” – czytamy dalej.

W samym III kw. 2024 w którym nie miały miejsca żadne zdarzenia jednorazowe Grupa miała 7,6 mln zł EBITDA i 2,6 mln zł zysku. W segmencie gier mobilnych, wyniki te wyniosły odpowiednio 6,6 mln zł EBITDA i 2,1 mln zł zysku netto. Segment blockchain miał 1 mln zł EBITDA oraz 0,6 mln zł zysku netto, podano też w materiale.

„Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem nowych tytułów i wprowadzamy na rynek kolejne zapowiadane wcześniej gry Mid-Core. […] Jeszcze w IV kw. planowana jest premiera 'Rest Stop Tycoon’, a na I kw. 2025 roku przygotowujemy wydanie 'Train King Tycoon’ oraz soft launch gry 'Hunt Origin’, osadzonej w uniwersum 'Hunt Royale’, ale z zupełnie nowym gameplayem i mechaniką. Warte odnotowania są także dobre, zauważalne wyniki kilku wprowadzonych trakcie wakacji gier Hyper-Casual: 'Downhill Race League’, 'Offroad Runner’ czy 'Car Sales Simulator'” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

„Pracujemy nad dalszą dywersyfikacją przychodów, jesteśmy w trakcie komercjalizacji naszych narzędzi Business Intelligence oraz Playable Ads. Zamierzamy również zwiększyć swoją ekspozycję w segmencie gier wydawanych na Steam oraz na konsolach. W pierwszej kolejności na Steam chcemy wydać wersję free-to-play 'Dawn of Ages’, jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2024 r. wyniósł 0,71 mln zł wobec 14,16 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews