Grupa Ciech spodziewa się poprawy wyników finansowych w IV kwartale 2022 roku, w porównaniu do wyników sprzed roku, poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

„Spodziewamy się lepszego wyniku rok do roku w IV kwartale. To będzie mocna końcówka roku w biznesie sodowym, z kontynuacją silnego popytu, który pozwala uwzględniać zmiany cen surowców w cenie sody i utrzymanie poziomu marży. Liczymy także na wzrost sprzedaży soli w Niemczech” – powiedział Jakubowicz podczas telekonferencji.

Spółka spodziewa się także sezonowo najlepszego kwartału w segmencie Agro, który jednak może być pod wpływem suszy w Europie.

„W Krzemianach liczymy na kontynuację pełnego wykorzystania zwiększonych mocy produkcyjnych, co powinno pozwolić na poszerzenie portfolio klientów, a wyniki segmentów Pianki i Opakowania powinny być stabilne” – dodał prezes.

Szef Ciechu zapowiedział również, że nakłady inwestycyjne w 2022 r. znajdą się w górnym przedziale prognozowanych wcześniej widełek 400-450 mln zł i wyniosą ok. 450 mln zł, mimo presji inflacyjnej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews