Grupa Ciech ma „wysokie oczekiwania” wobec przyszłego roku i jej ambicją jest powtórzenie równie dobrych wyników, jak w 2022 roku. Spółka zakłada, że wykorzystanie mocy produkcyjnych w 2023 r. pozostanie na poziomie powyżej wieloletniej średniej, poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

„Mamy wysokie oczekiwania wobec 2023 roku, nie widzimy żadnego spowolnienia, mamy silne fundamenty dla segmentu sodowego na 2023 rok” – powiedział Jakubowicz podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, według prognoz globalny popyt na sodę wzrośnie w 2023 r. o 1,5%, w porównaniu do wzrostu o 2,1% w tym roku, a w Europie Centralnej, w której grupa lokuje 2/3 swojej produkcji, ten wzrost wyniesie 2,7%, czyli utrzyma się na identycznym poziomie jak w 2022 r.

„W 2022 roku wykorzystanie mocy produkcyjnych w Grupie Ciech wyniesie 92%, znacznie powyżej średniej z lat 2010-2021 na poziomie 86%. Zakładamy, że w 2023 roku również powinno ono pozostać powyżej historycznej średniej, na poziomie 88-90%” – dodał Jakubowicz.

W jego ocenie, zapotrzebowanie na sodę nadal będzie silne, co pozwoli na utrzymanie korzystnych cen. W segmencie Agro firma spodziewa się efektywnego zarządzania portfelem i dalszych prac nad rozwojem produktów, w segmencie Pianki utrzymania pozycji wiodącego producenta w Polsce, a w Krzemianach kontynuacji silnego popytu na europejskim rynku.

„Naszą ambicją jest powtórzenie w 2023 roku równie dobrych wyników jak w 2022 roku” – podsumował prezes.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews