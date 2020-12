Cyfrowy Polsat postanowił, że ogłosi dziś wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.

„Wezwanie zostanie ogłoszone w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego. Spółka posiada 221 404 885 akcji Netii uprawniających do wykonywania 221 404 885 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, co stanowi około 65,98% kapitału zakładowego Netii oraz około 65,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. W wyniku wezwania spółka zamierza osiągnąć 335 578 344 akcji Netii uprawniających do 335 578 344 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, tj. 100% łącznej liczby akcji Netii i głosów na walnym zgromadzeniu Netii” – czytamy w komunikacie.

Cena akcji Netii w Wezwaniu została określona na 4,8 zł za jedną akcję Netii, podano także.

„W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Netii w wezwaniu, rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje Netii nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r., a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 26 lutego 2021 r.” – czytamy dalej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews