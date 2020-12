Tonsa-SICAF-RAIF ogłosił wezwanie na 6 274 664 akcji Pekabeksu, uprawniające do 25,27% głosów na walnym zgromadzeniu, po 13,86 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO BP.

Podmiotem nabywającym akcje będzie STE – spółka zależna Tonsa, podano w komunikacie,

„W wyniku wezwania nabywający zamierza nabyć 6 274 664 akcje spółki uprawniające do wykonywania 25,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w informacji.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 15-28 stycznia 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 2 lutego a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 5 lutego 2021 r.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest Broadwalk Services Limited a podmiotami pośrednio dominującymi są Asterios Sarl oraz Maciej Grabski.

„Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza pośrednio (poprzez nabywającego – podmiot zależny od wzywającego), osiągnąć 16 059 249 akcji spółki uprawniających do wykonywania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 64,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto wzywający, pośrednio (poprzez nabywającego – podmiot zależny od wzywającego), wraz z Pekabex Wykup Managerski sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, z którym łączy go porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, zamierza osiągnąć 16 385 497 akcji spółki uprawniających do wykonywania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – podano także.

W wezwaniu nie określono warunków koniecznych do nabycia akcji w jego ramach.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

Źródło: ISBnews