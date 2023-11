Dino Polska odnotowało 424,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 339,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 558,5 mln zł wobec 459,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 649,5 mln zł wobec 536,04 mln zł zysku rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 9,45%, podczas gdy rok temu było to 9,99%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 875,33 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 5 367,78 mln zł rok wcześniej.

„Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2023 r. 16,3% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 20,6%” – czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1056,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 803,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18 968,3 mln zł w porównaniu z 14 108,72 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. sięgnął 1 679,15 mln zł wobec 1 319,46 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 8,85%, podczas gdy rok temu było to 9,35%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 900,3 mln zł wobec 647,28 mln zł zysku rok wcześniej.

„W III kw. 2023 r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Narastająco od początku 2023 r. otwarte zostały łącznie 184 sklepy. Na dzień 30 września 2023 r. sieć Dino liczyła 2 340 marketów” – napisano dalej w raporcie.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews