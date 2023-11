Dzisiejsze wyobrażenie o systemach ERP uległo całkowitej zmianie. XPlus od ponad 15 lat działa w branży, a teraz rozwija się i wchodzi na parkiet główny.

Nasz największy zespół to jest zespół polski, natomiast działamy również w Turcji, Albanii, UK. Mamy mnóstwo osób pracujących z nami na całym świecie i to samo dotyczy klientów. Zajmujemy się dwoma obszarami – jeden to wdrożenie systemów ERP – to są usługi. Drugi obszar to produkty. Zarówno jeden jak i drugi jest obecny również poza Polską

mówi Justyna Wronka-Dudzińska, Wiceprezes Zarządu, XPlus SA.