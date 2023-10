Dom Development zamierza wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2023 r. w planowanej kwocie 141,34 mln zł, co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadać 5,5 zł, podała spółka. Kwota zaliczki do wypłaty, dzień, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki oraz dzień wypłaty zaliczki wskazane zostaną po sporządzeniu i na podstawie sprawozdania finansowego za I półrocze br.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2022 r. sprzedał klientom detalicznym 3 093 lokale.

Źródło: ISBnews