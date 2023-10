Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 6,5% r/r (tj. ok. 9,8 mld zł) w okresie styczeń-sierpień 2023 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT były w tym czasie niższe o 8,2% r/r (tj. ok. 4,2 mld zł), zaś z podatku CIT były wyższe o 8,7% r/r (tj. ok. 4,3 mld zł).

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,8% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł), podano także.

„W okresie styczeń-sierpień 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 373,8 mld zł i były wyższe o 28,7 mld zł (tj. 8,3%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego” – czytamy w komunikacie.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 328,5 mld zł i były wyższe w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2022 r. o ok. 13,1 mld zł (tj. 4,1%), podano także.

„W okresie styczeń-sierpień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 44,1 mld zł i było wyższe o ok. 15,6 mld zł (tj. 54,8%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2022 r. Dużo wyższe wpływy niepodatkowe w okresie I-VIII br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należy wiązać z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którą znaczna część rocznego zysku NBP przekazano z budżetu państwa do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” – czytamy dalej.

Ministerstwo Finansów podało dziś, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa po sierpniu br. odnotowano 16,61 mld zł deficytu, tj. 18,1% planu na cały rok. Miesiąc wcześniej deficyt wyniósł 13,09 mld zł.

Dochody budżetu państwa po sierpniu wyniosły 373,76 mld, tj. 62,2% planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 390,37 mld zł, tj. 56,3% planu na br.

