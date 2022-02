Sukces premiery Gas Station Simulator – bestsellerowego tytułu od notowanego na NewConnect DRAGO entertainment, przełożył się spółce na bardzo udany IV kwartał 2021. Tym samym od października do grudnia 2021 Studio odnotowało 1,5 mln zł zysku netto i prawie 6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Ponadto w całym 2021 roku spółka wypracowała wysoki poziom 13 mln zł przychodów ze sprzedaży. Od stycznia do grudnia zysk netto liczył 4 mln zł. Aktualnie produkcja Gas Station Simulator zmierza na konsole i macOS od firmy Apple. Zarząd spółki liczy, że dywersyfikacja kanałów sprzedażowych pozytywnie wpłynie na dalsze wyniki finansowe firmy.

Rok 2021 DRAGO entertainment może zaliczyć do udanych, co widoczne jest po raportowanych wynikach finansowych za cały ubiegły rok. Od stycznia do grudnia 2021 spółka wypracowała 13 mln zł, co daje jej wielokrotność wyniku względem 2020 roku (prawie 0,5 mln zł). EBITDA w 2021 r. wyniosła ponad 5,3 mln zł. Zysk netto od stycznia do grudnia 2021 wyniósł 4 mln zł. W samym Q4 liczył on 1,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 6 mln zł.

– Rok 2021 to czas, w którym zrealizowaliśmy dwa ważne kamienie milowe z perspektywy rozwoju naszej spółki. Mam na myśli zarówno uroczystą chwilę debiutu DRAGO na rynku NewConnect, jak i doskonałą premierę naszej pierwszej autorskiej gry po zmianie strategii z 2018 r. Tytuł Gas Station Simulator okazał się globalnym sukcesem i już w dniu debiutu zwrócił nam wszystkie koszty produkcji. To właśnie bardzo dobre przyjęcie i ogromne zainteresowanie tym projektem pozwoliło nam osiągnąć w 2021 r. rekordowe wyniki finansowe. Liczymy, że planowany rozwój tytułu, poprzez darmowy i płatny content, wpłynie na utrzymanie tendencji wzrostowej – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO entertainment.

Sprzedaż tytułu Gas Stataion Simulator na koniec grudnia 2021 osiągnęła 450 tys. egz. Spółka liczy, że dywersyfikacja kanałów sprzedażowych gry pozwoli zrealizować kolejne progi sprzedażowe, co będzie miało także przełożenie na dalsze wyniki finansowe DRAGO entertainment. Gra dostępna jest już nie tylko na platformie Steam, ale i od niedawna można ją również zakupić na platformie GOG.com. Od stycznia 2022 na obu platformach gracze otrzymali pierwszy darmowy content w postaci Car Wash. Docelowo symulator pojawi się także na konsolach (Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox), a jeszcze w tym półroczu zadebiutuje na macOS. Wydawcą tej wersji gry jest DRAGO entertainment.

Aktualnie spółka jest w trakcie tworzenia uniwersum wokół Gas Station Simulator. We wrześniu ub. roku Studio zapowiedziało nowy tytuł z serii: Road Diner Simulator. Wydawcą obu tytułów jest spółka Movie Games.

W październiku 2021 DRAGO entertainment zawarła umowę o ścisłej współpracy z Movie Games VR, w ramach której partner biznesowy będzie odpowiedzialny za dostosowanie technologiczne wybranych gier z portfolio DRAGO do wymagań sprzętu VR. W ramach zawartego kontraktu, wydanie i marketing produkcji, pozostają po stronie DRAGO entertainment. – Chcemy czerpać korzyści z tego perspektywicznego rynku, który jak widzimy w ostatnim czasie rozwija się w zawrotnym tempie, a także otwiera przez użytkownikami zupełnie nowe obszary. Liczymy na owocną współpracę i ciekawe wspólne projekty w nowym dla nas wymiarze – mówi Joanna Tynor.

Miesiąc później, w listopadzie, zarząd spółki podjął istotną z perspektywy rozwoju firmy decyzję i przedstawił aktualizację strategii na lata 2021 – 2023. Nowoprzyjęte założenia dotyczą zarówno zapowiedzi nowych tytułów, tj. chociażby Road Diner Simulator, jak i koncentrację na rozwoju obecnie tworzonych projektów. Dlatego też niebawem spółka zaprezentuje pierwsze szczegóły dot. road mapy do Gas Station Simulator, z której wynikać będzie plan produkcji nowych rozszerzeń, dodatków i gier z tej samej serii.

Zaktualizowana strategia zakłada także przeniesienie akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.

