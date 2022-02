Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 7 – 11 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Blisko 80% dzieci w wieku 7-14 lat posiada telefon komórkowy, przy czym w zdecydowanej większości przypadków (97,7%) jest to smartfon, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w raporcie pt. „Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania dzieci i rodziców”. „Zdecydowana większość dzieci (88,8%) korzysta z internetu poza edukacją online. 88% rodziców potwierdza deklaracje dzieci. Najczęściej dzieci zaczynają korzystać z internetu w wieku 7-8 lat (36,2%), nieco rzadziej jest to 5-6 lat (27,6%). Najczęstszym powodem, dla którego dzieci nie korzystają z internetu, w opinii rodziców jest negatywny wpływ internetu na rozwój dziecka (66,7%)” – czytamy także w raporcie. Źródło: ISBnews

E-nauka: Podczas zajęć w formie nauki zdalnej 97,4% dzieci korzysta z własnego komputera, przy czym naukę w tym trybie preferuje 24,4% uczniów, a 75,6% woli naukę stacjonarną, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w raporcie pt. „Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania dzieci i rodziców”. Źródło: ISBnews

E-banking: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 167,29 mln transakcji o łącznej wartości 567,74 mld zł w styczniu. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 3,41 mln komunikatów o wartości 22,9 mld euro. Z kolei w systemie Express Elixir rozliczono 13,25 mln przelewów natychmiastowych o wartości 9,01 mld zł. Źródło: ISBnews

Digitalizacja: Sektor usług finansowych od wielu lat uchodzi za najbardziej rozwinięty technologiczne. Potwierdzają to dane wewnętrzne Iron Mountain, według których banki, firmy pożyczkowe i windykacyjne, a także inne organizacje o zbliżonym profilu odpowiadają dziś za przeszło 60% wszystkich wdrożeń w obszarze digitalizacji. Liderowi nie ustępuje branża ubezpieczeniowa. W minionym roku firma przyjęła od przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego blisko 25% mniej pudeł oraz teczek z papierową dokumentacją. Odnotowano również znaczący spadek popytu na zamówienia fizycznych dokumentów W przypadku branży ubezpieczeniowej łączna liczba zamówionych teczek i pudeł spadła o około 45%. Jednocześnie w 2021 r. o blisko 80% wzrosło zainteresowanie skanami dokumentów. Podobna tendencja jest dostrzegalna w organizacjach z sektora bankowego. Jak wynika z danych Iron Mountain, sektor usług medycznych odpowiada za ponad 15% wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co sprawia, że branża odnotowała w czasie pandemii znaczący wzrost w obszarze digitalizacji. Źródło: ISBtech

5G: Słoweński parlament głosami opozycji rządowej odrzucił projekt ustawy o komunikacji elektronicznej, który wykluczyłby z rynku dostawców wysokiego ryzyka (co na bazie niejasnych kryteriów wprost uderzałoby w koncern Huawei), podał serwis euractiv. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Prawie 40% Polaków obawia się wycieku danych osobowych, a co siódmy za największe zagrożenie uważa atak hakerów. Równocześnie 44% badanych nie dba o to, żeby korzystać z bezpiecznych haseł do logowania, a co trzeci przyznaje, że używa jednego hasła w kilku serwisach. Ponadto, ponad 20% ankietowanych nie używa aktualnego oprogramowania antywirusowego, wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Liczba ataków hakerskich na polskie firmy wzrosła od początku stycznia do ponad 1000 tygodniowo. Najczęściej wykorzystywaną luką w systemach jest wciąż Log4j – ostrzegają eksperci bezpieczeństwa firmy Check Point Research. Emotet, Lokibot oraz WannaCry, trzy znane rodziny malware’u powracają i ponownie stają się głównymi zagrożeniami nękającymi sieci firmowe, administrację oraz użytkowników indywidualnych. Niemal co szóstą polską sieć zaatakował botnet Emotet, który powrócił jako najpopularniejszy na świecie malware. Źródło: spółka

Data center: Według analityków Turner & Townsend aż 95% operatorów data center spodziewa się większego popytu na usługi centrów danych. Jednak dużym wyzwaniem mogą okazać się rosnące koszty budowy nowych obiektów i polityka klimatyczna. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Próby zainfekowania telefonów i komputerów oprogramowaniem adware były w drugiej połowie 2021 roku najczęstszą formą cyberataków w Europie. Tego typu działania stanowiły aż 74% wszystkich działań podejmowanych przez cyberprzestępców. Allot, jeden z globalnych liderów w obszarze cyberbezpieczeństwa, zarejestrował i zablokował w tym czasie niemal 3 miliardy ataków na użytkowników indywidualnych, co stanowi wzrost o 574% w porównaniu do drugiej połowy 2020 roku, wynika z raportu firmy „Cyber Threat Report H2 2021”. Źródło: spółka

Reklama: Wydatki na reklamę zewnętrzną wzrosły o 20,6% w 2021r., w tym o 24,5% w IV kw. 2021 według Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej. Wartość reklamy na klasycznych nośnikach wyniosła 331mln zł (+17% r/r), na cyfrowych 65mln zł (+41% r/r) a w środkach transportu 29 mln zł (+24% r/r). IGRZ oczekuje że wartość rynku outdoor wzrośnie w 2022r. i zwiększy się jego udział w rynku reklamowym. Źródło: Trigon

Transakcje w IT: Wyceny większości przejmowanych firm na świecie mocno wzrosły w ubiegłym roku pomimo dekoniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią, wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Bain & Company. Inwestorzy najwięcej płacili za firmy technologiczne i z sektora ochrony zdrowia. Z wyliczeń analityków Bain & Company wynika, że średnia cena zakupu spółki technologicznej osiągnęła rekordową wartość odpowiadającą 25-krotności jej zysku EBITDA. Rok wcześniej inwestorzy płacili średnio 20-krotność zysku. Źródło: ISBtech

TV: Już 56% gospodarstw domowych korzystających z naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) posiada odpowiedni sprzęt do odbioru sygnału w standardzie DVBT2/HEVC, wynika z pomiarów przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów na przełomie miesięcy listopad-grudzień 2021. To oznacza wzrost o 6 pkt proc. względem danych z października ubiegłego roku. Jednocześnie realizowane przez KIM badania wskazują, że nie zwiększa się świadomość nadchodzącej zmiany standardu, na co odpowiedzią ma być nowa kampania informacyjna. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Europejski Bank Centralny ostrzega banki przed potencjalnym, finansowanym przez Rosję cyberatakiem, który może zostać przeprowadzony w miarę narastania napięć z Ukrainą. Jak wskazują dane Check Point Research, w zeszłym roku sektor bankowy doświadczył 50 – proc. wzrostu ataków, natomiast w styczniu przeciętna polska organizacja z sektora finansowego doświadczała około 960 prób cyberataków w tygodniu. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: W miarę, jak w ostatnich tygodniach zwiększał się popyt na testy na COVID-19, rosła również liczba oszustw wykorzystujących niedobory testów. W ostatnich miesiącach, analitycy z firmy Barracuda zaobserwowali wzrost liczby ataków phishingowych związanych z testami. Od października do stycznia liczba oszustw związanych z testami na COVID-19 zwiększyła się o 521%. Średnia dzienna osiągnęła najwyższy poziom na początku stycznia, następnie spadła, po czym ponownie zaczęła wykazywać tendencję wzrostową. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Point72: Planuje podwoić liczbę pracowników w swoim polskim oddziale do przyszłego roku wobec ponad 120 specjalistów obecnie, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Allegro: Alvise Favara i David Roberts zostali powołani na stanowisko członków zarządu Allegro.pl sp. z o.o. – spółki pośrednio zależnej będącej w pełni własnością Allegro.eu – ze skutkiem od 1 marca 2022 r., podało Allegro.eu. Nowo powołane osoby posiadają wiedzę i doświadczenie, które odpowiadają planom ekspansji międzynarodowej Allegro, podkreślono. Źródło: ISBnews

Unisystem: Odnotował przeszło 85 mln zł obrotu w 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 22% r/r, podała spółka. Obecnie firma chce się skupić w szczególności na rozwoju działów RnD i Projektowego, tworzących i nadzorujących proces powstawania gotowych, kompletnych produktów. Jednym z celów jest systematyczne zwiększanie udziału gotowych rozwiązań w obrotach firmy. Źródło: ISBnews

Asbis: Podpisał umowę z firmą Prarena 1 na wynajem blisko 10 000 m2 powierzchni magazynowej pod nowe centrum dystrybucyjne w Pradze, co powiększy dwukrotnie powierzchnię centrum, z którego zaopatrywany jest cały region Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Wschodniej, podała spółka. Nowe centrum dystrybucyjne jest obecnie w trakcie budowy zgodnie z planami oraz specyfikacjami Asbis, zostanie ono przekazane spółce do użytkowania do końca tego roku. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Enertrag i Orange Polska uzgodnili długoterminową umowę PPA na dostawę do infrastruktury operatora 125 GWh rocznie bezemisyjnej energii elektrycznej pochodzącej z lądowej farmy wiatrowej o mocy 36 MW, przygotowanej i budowanej przez Enertrag, podała spółka. Źródło: ISBnews

NFON: Dostawca komunikacji głosowej w chmurze dla biznesu rozszerza swoją działalność w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym celu otwiera biuro w Warszawie, podał operator. Źródło: ISBnews

TikTok: Firma w Polsce i regionie CEE liczy na utrzymanie w tym roku ubiegłorocznej dynamiki wzrostu obrotów, poinformowała ISBtech szefowa platformy w regionie Sylwia Chada. Kluczowymi obszarami wzrostu są e-commerce, e-sport i cyfrowa rozrywka. Źródło: ISBtech

Polkomtel, P4: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtela, operatora sieci Plus, oraz P4, operatora sieci Play, w związku z kampaniami marketingowymi dotyczącymi wprowadzenia technologii 5G, podał Urząd. Klienci sieci Plus skarżyli się na nieprawidłowe działanie technologii 5G, mimo że posiadali urządzenia umożliwiające jej obsługę. Z kolei abonenci Play na podstawie informacji w reklamach byli przekonani, że prezentowana w nich cena wraz z urządzeniem obejmuje Internet w prędkości 5G. Małym drukiem znalazła się informacja, że ani przedstawiana taryfa, ani urządzenie nie obsługują tej technologii. Źródło: ISBnews

Cloud Technologies: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za grudzień 2021 roku wynosi +53% r/r. W ocenie zarządu, wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Źródło: spółka

ASBISc Enterprises: Rozszerzył dotychczasową umowę dystrybucyjną z firmą A10 Networks o dwa kolejne kraje: Bułgarię i Słowację. Od końca 2020 r. ASBIS jest autoryzowanym dostawcą rozwiązań A10 Networks w rejonie Morza Bałtyckiego obejmującego Litwę, Łotwę i Estonię. Źródło: spółka

eService: Obsługiwał ponad 530 tys. terminali w Polsce i Europie na koniec 2021 roku, co oznacza wzrost o prawie 37 tys. w skali roku, podała spółka. Wynik ten został osiągnięty w efekcie wzrostu organicznego, poprzez wdrażanie nowych ofert oraz pozyskiwanie klientów – bez przejęć mniejszych agentów rozliczeniowych i ich klientów. W ub. roku eService zrealizował blisko 3 mld transakcji płatniczych na terminalach POS działających pod własną marką oraz obsługiwanych na rzecz siostrzanych spółek grupy EVO Payments. Ponad połowa (53,5 proc.) spośród 532 tys. urządzeń obsługiwanych przez eService działa na rynku polskim, a pozostałe na 10 rynkach Europy, w tym najwięcej w Niemczech (85 tys.). Źródło: spółka

Endava: Brytyjski dostawca usług technologicznych – ogłosił ekspansję w Polsce, poinformował regional manager, Central Europe Claudiu Constantinescu. Endava tworzy polskie centrum doskonałości Google do obsługi swoich europejskich klientów. Endava zatrudnia ponad 10 tys. specjalistów na całym świecie (w tym ponad 5 tys. osób w Europie Środkowo-Wschodniej), którzy pracując w wielofunkcyjnych zespołach, składających się z pracowników o różnych specjalizacjach i różnym stażu pracy, dostarczają kompleksowe rozwiązania dla klientów firmy – od pomysłu i strategii po wdrożenie i wsparcie techniczne. Źródło: ISBnews

Vigo Ventures: Wehikuł inwestycyjny stworzony przez Warsaw Equity Group i Vigo System – zainwestował w holenderski startup PhotonIP działający w obszarze zintegrowanej fotoniki, podał fundusz. Rozwiązania z dziedziny, w której działa PhotonIP stosowane są w branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, w produkcji elektroniki typu wearables czy w centrach danych. Źródło: ISBnews

Vultr: Niezależny dostawca infrastruktury chmurowej na świecie uruchomił centrum przetwarzania danych w chmurze w Warszawie, podała spółka. Nowe data center ma pobudzić rozwój i innowacje cyfrowe w Polsce, oferując polskim firmom i developerom łatwą w użyciu i wydajną infrastrukturę chmurową w przystępnych i przewidywalnych cenach. Vultr Warszawa jest siódmą lokalizacją marki w Europie i 22. w jej światowej sieci. Źródło: spółka

PKN Orlen: Rozpoczął czwartą rundę naboru projektów w ramach programu Orlen Skylight Accelerator, skierowanego do startupów z całego świata, podała spółka. Koncern będzie szukał odpowiedzi na technologiczne i biznesowe wyzwania w czterech obszarach: przemysł 4.0, cyfrowa i bezpieczna organizacja, nowoczesna stacja i klient przyszłości. Źródło: ISBnews

eobuwie.pl: Jedna z platform e-commerce należących do Modivo – rozpoczęło sprzedaż na Łotwie, podała spółka. To 18. rynek, na którym spółka wystartowała ze sprzedażą pod lokalną domeną. W łotewskiej wersji eobuwie działa jako eapavi.lv. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka uruchomi nowe centrum logistyczne o powierzchni 8700 m2 w ramach Central European Logistics Hub w Łodzi. Źródło: ISBnews

Bellwether Rocks ASI: Fundusz działający w branży cyfrowej rozrywki i cyfrowej ekonomii, rozpoczął działalność, a docelowo chce zainwestować nawet kilkadziesiąt milionów złotych w rozwój marek i produktów w sektorze digital entertainment, czyli rynku gier, wirtualnych światów oraz dóbr cyfrowych, podał fundusz. Źródło: ISBnews

Gamivo: Właściciel platformy transakcyjnej dla graczy, w 2022 roku skupi się na skalowaniu biznesu oraz dotarciu do jeszcze szerszego grona odbiorców oraz na przygotowaniu do wejścia na rynek główny GPW, podała spółka. „W ubiegłym roku zbudowaliśmy kompletną bazę produktową, aby teraz skoncentrować się na, automatyzacji doświadczenia użytkowników oraz efektywnym pozycjonowaniu platformy” – powiedział prezes Mateusz Śmieżewski. Źródło: spółka

4fun Media: Akcjonariusze spółki przychylili się do propozycji zarządu i podjęli decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy na Digital Network, podała spółka. „Zmiana nazwy na Digital Network SA to efekt obranych przez nas kierunków rozwoju i prac nad strategią grupy kapitałowej, która docelowo może się opierać na trzech określonych obszarach biznesowych. Analizujemy poszerzenie działalności o naturalne dla nas kierunki rozwoju, jakimi są Digital Signage oraz Electromobility” – powiedział prezes 4fun Media Wojciech Bieńkowski, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

ARC Europe: Czołowy podmiot na europejskim rynku car assistance i mobility w branży motoryzacyjnej rozpoczął start-up scouting. Projekt jest realizowany we współpracy z niemiecką platformą innowacji Startup Autobahn wspieraną przez Plug and Play (z siedzibą w Stuttgarcie) oraz niemiecki automobilklub – ADAC. Wybrano trzy obszary biznesowe najważniejsze dla ARC Europe: alternatywna mobilność, connectivity (connected cars) i elektromobilność (EV). Już wkrótce wybrane start-upy będą mogły wdrażać wspólne rozwiązania w całej Europie. Źródło: ISBtech

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Jako jedna z pierwszych w ujęciu globalnym stworzyła ustrukturyzowany hybrydowy model pracy „Edge-to-Office”, wprowadzając na szeroką skalę pracę zdalną oraz elastyczność warunków wykonywania obowiązków służbowych. Od maja 2021 r. aż 75% pracowników HPE w Polsce pracuje zdalnie w ramach telepracy, a biura stały się centrami współpracy oraz integracji, uwzględniając jednocześnie nowoczesne rozwiązania do pracy indywidualnej. Źródło: ISBtech

Timate: Grzegorz Cichoń od stycznia 2022 roku pełni funkcję Chief Business Development Officera w spółce. Będzie odpowiadał za stworzenie sieci partnerów dystrybucyjnych firmy w krajach europejskich oraz za rozwój i realizację strategii wprowadzenia systemu Timate na rynki zagraniczne. „Mamy już mocną sieć klientów w Polsce, wiele firm testuje także nasze rozwiązanie w ramach Proof of Concept. System Timate jest sprawdzony i przygotowany do pracy w organizacjach różnej wielkości. Jesteśmy w pełni gotowi do wyjścia z naszym produktem za granicę. Plany sprzedaży na rynkach europejskich powstrzymała pandemia, dziś jednak rozpoczynamy ten nowy etap rozwoju spółki. W jego realizacji pomoże Chief Business Development Officer – mówi Sebastian Młodziński, CEO Timate. Źródło: ISBtech

Digital Care: W związku z szybkim rozwojem spółki powołał nowego członka zarządu – Michała Dąbrowskiego. Źródło: spółka

Equinix: Powołuje Sylwię Pyśkiewicz na stanowisko prezesa polskiego oddziału firmy. Oprócz kierowania główną działalnością w Polsce. Będzie ona nadzorować oraz rozwijać Equinix Internet Exchange w Warszawie (wcześniej PLIX), uznawany za największy komercyjny punkt wymiany internetu (Internet Exchange) w Polsce. Źródło: ISBtech

BinarApps: Polska spółka tworząca produkty cyfrowe dla biznesu ostatni rok firma zamknęła przychodem na poziomie około 26 mln zł (wzrost o 81% r/r) i zwiększeniem zatrudnienia do 160 osób. Źródło: ISBtech

Fellowmind Poland: Główny partner Microsoft Business Application w Polsce nawiązuje partnerstwo z amerykańską firmą Aptean, specjalizującą się we wdrożeniach w sektorze przemysłu spożywczego. Fellowmind Poland poszerza tym samym portfolio usług o spersonalizowaną platformę opartą na rozwiązaniach Microsoft, którą wzbogacono o funkcjonalności systemu ERP do produkcji żywności i napojów oferowanego przez firmę Aptean. Źródło: spółka

News Corp.: Koncern należący do Ruperta Murdocha, padł ofiarą ataku hakerskiego. W ostatnich dniach przestępcy włamali się na konta e-mail dziennikarzy redakcji koncernu, co wzbudziło obawy o bezpieczeństwo poufnych źródeł informacji. Celem cyberataku były placówki News UK – wydawcy dzienników Times i the Sun – a także Wall Street Journal i New York Post. „Bardzo często cyberataki motywowane są finansowo. W tym przypadku wygląda to na atak na wolność prasy, co budzi obawy o bezpieczeństwo dziennikarzy i ich źródeł. Niepokojący jest fakt, iż nie wiemy, kiedy doszło do pierwotnego naruszenia bezpieczeństwa. Często mija kilka tygodni lub miesięcy, zanim takie ataki staną się widoczne. Kto wie, jakie szkody mogły powstać w międzyczasie – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor zarządzający firmy Check Point Software w Polsce. Źródło: Check Point

vollmart24.com: Sieć hard dyskontów Vollmart należąca do Brand Distribution Group uruchomiła swój sklep internetowy.Źródło: spółka

snipes.pl: Należąca do Deichmanna sieć otworzyła pierwszy sklep internetowy w CEE w Polsce, oferta dość ograniczona, dedykowana trendom streetwearowym; Snipes, który ma najwięcej placówek w USA przejął w ’21 w Polsce sieć sklepów z obuwiem Distance (ponad 30 placówek) i obecnie prowadzi ich rebranding. Źródło: spółka

Colt: Przeprowadza próbę terenową technologii szyfrowania kwantowego. Po raz pierwszy wykorzystana zostanie technologia szyfrowania, która jest w stanie chronić połączenia sieciowe przed atakami z wykorzystaniem komputerów kwantowych. Przebieg testów jest wspierany i promowany przez europejską inicjatywę OpenQKD, która za cel postawiła sobie rozwój badań i tworzenie bezpiecznych kwantowo rozwiązań w Europie. Źródło: ISBtech

Fiberhost, Nexera: Telekomunikacyjni operatorzy hurtowi, , utworzyli Fundację Open Allies – pierwszą w Polsce sformalizowaną inicjatywę na rzecz otwartych sieci światłowodowych. Fundacja Open Allies jest platformą do współpracy, wymiany doświadczeń i komunikacji przeznaczoną dla podmiotów skoncentrowanych na działalności hurtowej. Do najważniejszych celów powołanej Fundacji należą m.in.: promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych, współdziałanie w zakresie ustawodawstwa, rozwiązań regulacyjno-prawnych oraz wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. Źródło: spółka

Whirlpool Company Polska: Federico Rosales został nowym prezesem oraz starszym dyrektorem obszaru przemysłowego North Area. W tej roli będzie kierował 9 zakładami Whirlpool w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Słowacji. Źródło: ISBtech

KGHM: Rusza rejestracja do drugiej edycji CuValley Hack 2022. Wydarzenie organizowane przez KGHM oraz KGHM Centrum Analityki sp. z o.o. odbędzie się w formule online w marcu tego roku. Na autorów zwycięskich projektów czekają nagrody o łącznej puli 120 tys. zł. Źródło: spółka

Komputronik: Dystrybutor sprzętu IT oraz jego spółki zależne: Komputronik Biznes, Komputronik Signum oraz Idea Nord podpisały porozumienie restrukturyzacyjne z Bankiem Millennium, podała spółka. Komputronijk spodziewa się zawrzeć, co do zasady, analogiczne porozumienia restrukturyzacyjne z pozostałymi bankami, które są jego największymi wierzycielami tj. Santander Bank Polska, mBankiem, oraz Bankiem Pekao do końca lutego br. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

yestersen: Największy polski e-commerce z unikalnymi meblami podtrzymuje plany emisji crowdfundingowej i docelowo debiutu na NewConnect, wynika z komunikatu spółki. W 2021 roku spółka wygenerowała rekordowe przychody ponad 20 mln zł, tj. o 89% więcej r/r. Źródło: ISBnews

Amberlo.io: Program dla kancelarii prawnych przejął konkurencyjny serwis Sprawy24.pl. W wyniku transakcji Amberlo powiększy bazę swoich klientów o około 200 kancelarii. Firma przejmie także część zespołu Sprawy24, który wcześniej zajmował się wdrożeniami, szkoleniami i obsługą klientów. Strony nie ujawniły szczegółów finansowych umowy. Źródło: spółka

Oferteo: Zawieszenie procesu zatwierdzania prospektu Oferteo jest czasowe, a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedną z głównych rozważanych dróg rozwoju, poinformował ISBtech prezes Oferteo Przemysław Dziemieszkiewicz. „Decyzja o wstrzymaniu postępowania prospektowego wynika zarówno z czynników rynkowych, jak i biznesowych. Wspólnie z naszymi doradcami uznaliśmy, że dla Oferteo najlepszym wyjściem będzie tymczasowe wstrzymanie procesu i poczekanie na optymalny moment na giełdzie. Obecnie realizujemy inicjatywy, które niedługo powinny przynieść pożądane efekty i skupiamy się na rozwijaniu naszego biznesu” – powiedział ISBtech Dziemieszkiewicz. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Umowa na podstawie, której spółka zależna od Asbis – Atlantech Ltd zbyła 100% udziałów białoruskiej spółki Avectis ALC weszła w życie Łączna wartość transakcji wyniosła 228,61 tys. USD. Powodem zbycia udziałów w spółce Avectis jest zmiana strategii grupy.

Źródło: spółka

ExpertSender: Dostawca technologii w modelu CPaaS do zarządzania komunikacją wielokanałową, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej akcji i debiutu na GPW, podała spółka. ExpertSender jest twórcą, właścicielem i dostawcą platformy, która służy do wielokanałowej komunikacji elektronicznej (CPaaS). Z platformy korzystają firmy z branży e-commerce, tradycyjne sklepy oraz agencje digital marketingowe do prowadzenia kampanii marketingowych w Internecie. Platforma jest udostępniana na stronach internetowych ExpertSender w formule oprogramowania jako usługi (SaaS) i wykorzystywana w kampaniach marketingowych firm w internecie. Źródło: ISBnews

Constance Care: Partner inżynieryjno-produkcyjny spółki – STK Technology – zawarł umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu TUPTAK. Wartość przychodów Constance Care wynikających z realizowanych prac wyniesie łącznie 2 380 000 zł w latach 2022 i 2023. Wartość całego projektu to 8 308 850 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 4 985 310 zł. „Jest to unikalne urządzenie umożliwiające niezależną rehabilitację osób w każdym wieku, z chorobami neurologicznymi, w tym między innymi: po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego, MPD (mózgowe porażenie dziecięce) czy SM. Urządzenie to pozwala na jednoczesny trening zarówno kończyn górnych i dolnych, w zakresie realistycznego wzorca chodu w obszarze naturalnego ruchu stopy, biodra oraz chwytu dłoni” – mówi prezes Constance Care Jacek Walukiewicz. Źródło: spółka

Amberlo.io: Program dla kancelarii prawnych działający od 2017 roku, przejął konkurencyjny serwis Sprawy24.pl. W wyniku transakcji Amberlo powiększy bazę swoich klientów o około 200 kancelarii. Firma przejmie także część zespołu Sprawy24, który wcześniej zajmował się wdrożeniami, szkoleniami i obsługą klientów. Strony nie ujawniły szczegółów finansowych umowy. Źródło: spółka

Scandit: Czołowy podmiot na rynku inteligentnego przechwytywania danych, zamknął rundę inwestycyjną serii D o wartości 150 mln USD, osiągając łączną wycenę spółki powyżej 1 mld USD. Zebrane środki firma planuje spożytkować na dalszą ekspansję międzynarodową i rozbudowę lokalnych zespołów. Szczególny naciski w tej kwestii będzie dotyczyć regionu Azji i Pacyfiku – m.in. Japonii, Singapuru i Korei Południowej – a także Europy, w tym Polski, gdzie rekrutowani będą inżynierowie. Źródło: ISBtech

SoftBlue: Notowany na NewConnect ekspert w dziedzinie IT, podpisał umowę o przejęciu podmiotu świadczącego usługi softwarowe na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Przejęcie ma zapewnić SoftBlue nabycie unikalnych kompetencji, dywersyfikację biznesu, poszerzanie bazy klientów oraz przejęcie intratnych kontaktów. Przejęcie zostanie sfinansowane poprzez emisję w ramach oferty prywatnej skierowanej do obecnego właściciela podmiotu. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Play: Rozszerzył możliwości dostawy urządzeń zamawianych za pośrednictwem swojego sklepu internetowego, podała sieć. Poza dotychczasowymi możliwościami skorzystania z dostawy kurierskiej bezpośrednio pod wskazany adres lub osobistego odbioru w jednym z salonów operatora zamówienia można odbierać w ponad 29 000 punktów, w tym: paczkomatach InPost, punktach odbioru DHL, punktach odbioru DPD. „Dzięki temu klienci Play mogą odebrać zamówienie tam, gdzie jest to dla nich najbardziej komfortowe, na przykład przy okazji codziennych zakupów w sieci sklepów: Żabka; Abc; InMedio; Shell; Lewiatan; Biedronka; Kaufland; Groszek; Relay; Moya; Stokrotka; 1 Minute; API MARKET; Społem” – wymieniono w komunikacie. Źródło: ISBnews

Hivelocity: Rozpoczyna korzystanie z kolokacji oraz usług zarządzanych w Beyond.pl. Współpraca ma związek z nowym projektem z obszaru blockchain, który Hivelocity realizuje w 30 lokalizacjach, także w Polsce, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Allegro: Wdrożyło usługę trwałego nośnika, dostarczaną przez KIR. Rozwiązanie bazujące na technologii blockchain i macierzy WORM (Write Once, Read Many) jest wykorzystywane w komunikacji o nowościach i zmianach wprowadzanych w regulaminie Allegro oraz do przechowywania jego kolejnych wersji, podała spółka. Gwarantuje to klientom niezmienność i niezaprzeczalność tych dokumentów. Jest to pierwsze zastosowanie trwałego nośnika w obszarze handlu internetowego. Źródło: ISBnews

mPay: PKP Intercity podpisało umowę z mPay na świadczenie usług obejmujących m.in. prowadzenie sprzedaży biletów na przejazdy pociągami PKP Intercity w aplikacji mobilnej, podała spółka. Na podstawie umowy mPay w ciągu 3 miesięcy rozpocznie sprzedaż biletów uprawniających do przejazdów pociągami PKP Intercity. Źródło: ISBnews

Shoper: Właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce poszerzył portfolio swoich usług o Shoper Connect , usprawniającą proces obsługi klienta przez stworzenie profesjonalnej infolinii. Nie wymaga przy tym wsparcia ze strony IT – właściciele sklepów internetowych Shoper otrzymują w ramach Shoper Connect gotową do użycia usługę. Do ich dyspozycji są m.in. takie opcje jak web call (wykonywanie połączeń bezpośrednio ze strony www), wiadomości powitalne (IVR), identyfikacja dzwoniącego czy wysyłanie i odbieranie SMS. Źródło: spółka

SentiOne: Od 10 lutego dla użytkowników SentiOne dostępna jest nowa funkcja w ramach analizy Owned Media – możliwość stworzenia Profilu Idealnego Klienta. Na podstawie danych z monitoringu Internetu oraz first party data, czyli informacji o odbiorcach marki na podstawie bazy osób obserwujących ją we wszystkich kanałach social media, będzie można określić jakiej płci jest jej statystyczny klient, ile ma lat, skąd pochodzi, w jakim mieście mieszka i jakim językiem się posługuje. Funkcja będzie dostępna we wszystkich 75 językach obsługiwanych przez platformę SentiOne. Źródło: spółka

Tauron: Znaczące obniżenie kosztów eksploatacji systemów informatycznych dla kopalń i zwiększenie ich efektywności organizacyjnej to spodziewany efekt wdrożenia w Tauron Wydobycie nowoczesnego oprogramowania do kompleksowego zarządzania zasobami. System Enterprise Resource Planning (ERP) zastąpił w spółce przestarzałe programy i objął kontrolą najważniejsze procesy zarządcze w niemal każdym obszarze biznesowym trzech kopalń Taurona. W ramach wdrożenia systemu SAP ujednolicono procesy funkcjonujące w Tauron Wydobycie, co było możliwe dzięki opracowaniu wspólnej bazy danych podstawowych, do których należą m.in. kontrahenci i dane indeksów materiałowych. Źródło: spółka

AIQLabs: „Kupuj Teraz – zapłać później” – marka należąca do AIQLabs, fintechu działającego w branży consumer finance, zintegrowała się z platformą e-commerce RedCart. Z usługi odroczonych płatności mogą już korzystać sklepy internetowe, działające w oparciu o nowoczesne oprogramowanie usprawniające sprzedaż online. Źródło: spółka

Euvic Services: Spółka z Grupy Euvic, opracowała aplikację, która w pełni zautomatyzuje obsługę studentów i pracę kadry Akademii Leona Koźmińskiego – elektroniczną teczkę studenta. Jest to system, który posłuży jako wirtualne miejsce składowania dokumentów, wytwarzanych podczas obsługi różnych procesów zachodzących na uczelni. Wprowadzenie takiego systemu pozwala ustandaryzować obsługę dokumentów na różnych kierunkach i znacząco podnosi bezpieczeństwo danych. Teczka jest zbiorem dokumentów, które są gromadzone przez cały proces obsługi studenta. W ramach systemu e-teczka posiada: identyfikator studenta, formę kształcenia, kierunek studiów i pełną dokumentację przebiegu studiów. Źródło: spółka

Bank Pocztowy: Uruchomił nową usługę, dzięki której rodzice mogą bezpłatnie składać wnioski o przyznanie dofinansowania na dzieci w ramach programów społecznych 500+ oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia – w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Wnioski można składać bezpłatnie 24 godziny na dobę poprzez bankowość elektroniczną Pocztowy24. Źródło: spółka

Santander Leasing: Wprowadzil możliwość zawierania umów leasingu z wykorzystaniem podpisu biometrycznego, czyli własnoręcznego podpisu złożonego rysikiem na urządzeniu elektronicznym. Rozwiązanie oparte zostało na dostarczonym przez Asseco Data Systems rozwiązaniu SignaturiX firmy Xtension. Źródło: spółka

Bank Ochrony Środowiska: Udostępnił usługę Google Pay w aplikacji mobilnej BośBank24, podał bank. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Zbigniew Jagiełło został nowym szefem rady nadzorczej MCI Capital, podała spółka. Były prezes PKO Banku Polskiego obejmie w funduszu także funkcję senior advisor. Źródło: ISBnews

Blue Media: Sklepy internetowe korzystające z systemu Płatności Online Blue Media (jest ich łącznie 33 tys.) mogą już korzystać z oferty finansowania od Brutto.pl (z grupy PragmaGO) w modelu revenue based financing. Wysokość finansowania oraz dziennej spłaty zależna jest od przychodów sklepu. Cały proces odbywa się w pełni zdalnie, bez konieczności podawania przez sklep danych firmowych oraz finansowych. Źródło: spółka

T-Mobile: Po wprowadzeniu w styczniu nielimitowanych taryf z internetem bez ograniczeń w smartfonie dla klientów abonamentowych operator startuje z najlepszą na rynku ofertą na kartę, dzięki której użytkownicy taryfy GO! mogą otrzymać łącznie aż 1200 GB przez 365 dni w prezencie. Źródło: spółka

Publicis Groupe: Jako pierwszy w Polsce, wykorzystuje Allegro Trading Desk w kampaniach realizowanych dla swoich klientów. „Jako pierwsi w Polsce weszliśmy z Allegro w formułę współpracy, w której zakup oparty został o DSP (Demand Side Platform) udostępnione przez Allegro i segmenty 1st party platformy. Kluczowa jest również jakość danych Allegro. Do użytkownika zalogowanego w serwisie można bezbłędnie przypisać jego działania i intencje, niezależnie od urządzenia z jakiego korzysta. Pozwala to na precyzyjne określenie kim są użytkownicy oraz co kupują” – mówi Rafał Muciński, precision director Publicis Groupe, odpowiedzialny za działania programmatic na rzecz klientów Publicis Groupe. Źródło: spółka

mPay: Podpisał umowę z PKP Intercity na świadczenie usług obejmujących m.in. prowadzenie sprzedaży biletów na przejazdy pociągami PKP Intercity w aplikacji mobilnej. Źródło: spółka

Ideas NCBR: Ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, nawiązał współpracę z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Umowa między organizacjami obejmuje sponsoring studiów doktorskich. Źródło: spółka

Comarch, MWingz: Spółka joint venture założona przez firmy Proximus i Orange Belgium, wybrała Comarch jako partnera wspierającego w procesie przygotowania do obsługi i zarządzania siecią współdzieloną. Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Comarch i MWingz została podpisana w sierpniu 2021 i obejmuje dostarczenie modułów, takich jak Comarch Network Inventory Management, Network Planning & Design, Network Auto-Discovery & Reconciliation oraz Configuration Management. Rozwiązanie Comarch będzie dostarczane w modelu SaaS (licencje, usługi zarządzane, hosting i opcjonalna funkcja odzyskiwania awaryjnego). Źródło: ISBtech

QuarticOn: Rozwija projekt dla branży fashion – AI Stylistę Modowego, pozwalającego na zastąpienie personalnego stylisty sztuczną inteligencją. Źródło: ISBtech

Lenovo: Podczas wydarzenia Winterstock przedstawiło usługę Lenovo TruScale High Performance Computing as a Service (HPCaaS – wysokowydajne przetwarzanie danych w formie usługi), dostarczające dużą moc obliczeniową organizacjom każdej wielkości, w formie podobnej do pracy w chmurze. Nowa propozycja wysokowydajnego przetwarzania danych (HCP) w formie usługi (aaS) rozszerza portfolio produktów TruScale – „Everything-as-a-Service” marki Lenovo i umożliwia klientom HPC na dostęp do potężniejszych zasobów o dużych mocach obliczeniowych. Źródło: ISBtech

Google: Wprowadził w Polsce nowy produkt i program licencjonowania treści dla wydawców informacyjnych – Showcase w Wiadomościach Google. Do programu na starcie przystąpiło 27 wydawców, reprezentujących 47 różnorodnych redakcji, w tym media ogólnokrajowe, regionalne, specjalistyczne i lokalne. Źródło: ISBtech

ALAB Laboratoria: Ogólnopolska sieć najnowocześniejszych laboratoriów diagnostycznych – wybrała, przetestowała i wdraża system TIMATE. Docelowo będzie on działał we wszystkich placówkach spółki. Źródło: spółka

HP Inc.: Ogłosił wprowadzenie programu HP Amplify Impact w Polsce, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Grecji, Irlandii i Norwegii. HP Amplify Impact to pierwszy w swoim rodzaju program oceny partnerów, oferujący różnorodne zasoby i szkolenia, który daje ponad 10 tys. partnerów na całym świecie możliwość wsparcia starań HP w zakresie działań na rzecz klimatu, praw człowieka i równości cyfrowej. Źródło: spółka

Gitprotect.io: Polska firma stworzyła rozwiązanie zapewniające backup usług GitHub, GitLab i Bitbucke. Gitprotect.io powstał pół roku temu, a jego rozwiązania używa m.in. NHS, brytyjski fundusz zdrowia. Źródło: ISBtech

TokLok: Aplikację do komunikacji można już pobrać ze sklepów App Store oraz Google Play. Źródło: spółka

LifeTube (grupa LTTM): Filmy na YouTube, które mają napisy, mają dłuższy czas oglądania. Wykorzystał to LifeTube wchodząc we współpracę z twórcami aplikacji Stenograf.io. Twórcy zrzeszeni w sieci mogą za darmo przetestować aplikację, generując 90 darmowych minut automatycznych napisów do swoich filmów. Źródło: spółka

Miinto: Izabela Jarosz, wcześniej szefowa HR i członkini zespołu zarządzającego w Grupie Allegro, dołącza do kadry zarządzającej Miinto.

W skandynawskim fashion techu jako chief people officer pokieruje obszarem People & Culture. Źródło: ISBtech

TenderHut: Do grona ekspertów spółki notowanej na NewConnect dołącza Bob Poole – menadżer z globalnym doświadczeniem w budowaniu sprzedaży usług IT. Poole przez ponad 21 lat tworzył politykę sprzedażową światowego giganta z branży usług laboratoryjnych – Thermo Fisher Scientific. Z początkiem tego roku przejął odpowiedzialność za strategię sprzedaży całej grupy kapitałowej TenderHut w tym 15 spółek zależnych, wśród których znajduje się 5 podmiotów zagranicznych. Źródło: ISBtech

Billennium: Nowym dyrektorem został Mateusz Janiec, dotychczas pełniący funkcję Customer & Employee Experiance Director. W nowej roli będzie on koordynował sprzedaż usług outsourcingowych i konsultingowych, które spółka świadczy przez 23 centra kompetencyjne zlokalizowane w Polsce, Indiach, Malezji oraz Kanadzie. Billennium zatrudnia aktualnie 1700 osób. Źródło: ISBtech

KGHM Polska Miedź i KGHM Centrum Analityki: Organizują drugą edycję maratonu programowania poświeconego polskiej miedzi – hackathon CuValley Hack 2022 w formule online w dniach 11-13 marca br., podała grupa. Hackathon to ograniczone w czasie wydarzenie, podczas którego pasjonaci programowania mają za zadanie rozwiązać konkretny problem. Ich praca opiera się na szeroko pojętej analizie udostępnionych danych. Źródło: ISBnews

Źródło: ISBnews