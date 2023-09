Pepco Group aktualizuje oczekiwania odnośnie do wyniku EBITDA (MSSF 16) na koniec bieżącego roku obrotowego (30 września 2023 r.), spodziewając się, że będzie on nieco niższy od pierwotnych założeń – aczkolwiek wciąż w zgodzie z konsensusem analityków wyznaczonym dla Grupy – co jest efektem słabszych od oczekiwanych wyników sprzedaży.

Firma potwierdza, że zrealizuje cel uruchomienia 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023, podkreślono w komunikacie.

W połowie lipca Grupa Pepco podtrzymała wcześniejsze prognozy mówiące o średnim kilkunastoprocentowym wzroście EBITDA w całym roku obrotowym 2022/2023, a także prognozy otwarcia minimum 550 sklepów w tym roku.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Grupa Pepco ma obecnie ok. 4 300 sklepów w 21 krajach, zatrudniając ok. 43 000 osób. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksów WIG20 i WIG30.

Źródło: ISBnews