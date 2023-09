Mangata Holding odnotowała 11,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 27,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,91 mln zł wobec 37,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,48 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 270,63 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 33,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 52,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 527,83 mln zł w porównaniu z 534,06 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 71,9 mln zł wobec 88,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2023 roku wyniosły 527 828 tys. zł i były niższe o 6 235 tys. zł (-1,2%) w porównaniu do przychodów za I półrocze 2022 roku. Kluczowym czynnikiem wpływającym na niższy poziom wolumenowy sprzedaży było odczuwalne szczególnie w Europie spowolnienie gospodarcze – obniżenie popytu w II kwartale 2023 roku. Sprzedaż w II kwartale 2023 była niższa o ok. 7% w porównaniu do II kwartału 2022 i ok. 10% w porównaniu do I kwartału 2023. Największy spadek wartości przychodów odnotowano w segmencie Armatura i automatyka przemysłowa – 3 259 tys. zł (-3%) w porównaniu do I półrocza 2022 roku. Segment Podzespoły dla motoryzacji i komponenty odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o 2 419 tys. zł (1%) w porównaniu do I półrocza 2022 roku. W przypadku segmentu Elementów złącznych przychody utrzymały się na poziomie zbliżonym do I półrocza 2022” – czytamy w sprawozdaniu do raportu kwartalnego spółki.

Spółka podała, że Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży Grupy, generując 56,9% ogółu przychodów ze sprzedaży. W I półroczu 2023 spółki segmentu Podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotowały niższe poziomy przychodów w porównaniu do I półrocza 2022 w efekcie odczuwalnej redukcji popytu rynkowego. Relatywnie wyższe poziomy cen w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 amortyzowały spadki wolumenowe sprzedaży jakie zaobserwowaliśmy w pierwszym półroczu 2023 roku.

Spółka zwróciła też uwagę, że redukcje popytu nie objęły wyrobów dla branży automotive. Z tej gałęzi spółki grupy odnotowały wzrost zapotrzebowania na wyroby. Redukcja zamówień w głównej mierze dotyczyła branż takich jak hydraulika czy rolnictwo. W perspektywie kolejnych miesięcy oczekiwane jest utrzymanie się wyższego niż w poprzednich okresach (2021/ 2022) zapotrzebowania na wyroby do branży motoryzacyjnej.

Segment Armatury i Automatyki przemysłowej również odnotował w I półroczu 2023 niższy poziom sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2022 (-3%). W I kwartale 2023 poziom przychodów był wyższy w stosunku do I kwartału 2022, a w maju i czerwcu 2023 segment odnotował znaczącą obniżkę zamówień, co wpłynęło na wyniki I półrocza 2023. W perspektywie kolejnych miesięcy zakładane jest utrzymywanie się niższego poziomu zamówień, a także presji cenowej (ograniczony poziom popytu oraz obniżki cen surowców), podano.

„Popyt rynkowy w roku 2022 pomimo sytuacji geopolitycznej na wschodzie Europy utrzymywał się na wysokim poziomie. Wszystkie segmenty operacyjne Grupy notowały rekordowe poziomy wyników co wpłynęło na wysoki poziom bazy odniesienia dla wyników roku 2023. Ochłodzenie popytu rynkowego w roku 2023 (szczególnie w II kwartale 2023), a także powrót cen stali do poziomów zbliżonych do końca roku 2021 wpłynęło na wzrost presji na obniżki cen wyrobów […] W dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy wpłynąć może spowolnienie gospodarcze. Portfele zamówień w spółkach utrzymują się na bezpiecznych poziomach, jakkolwiek niższych niż w roku 2022. Dostrzegalne są także przesunięcia w terminach zamówień od klientów, a także wolniejszy spływ nowych zamówień. Obniżki cen surowców wzmacniają presję ze strony klientów na redukcję cen” – czytamy dalej w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 69,05 mln zł wobec 41,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive – podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów zł ącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,05 mld zł w 2022 r.

