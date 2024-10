Efektywna stawka podatkowa grup kapitałowych z GPW wróciła do trendu wzrostowego, a jej poziom wyniósł 30% w 2023 r., wynika z analizy Grant Thornton. Mimo że w tym czasie co szósta przebadana grupa kapitałowa zaliczyła stratę, to większość z nich i tak zapłaciła podatek, podkreślono.

„Mimo że w ostatnich latach mogliśmy zaobserwować nieznaczny spadek efektywnej stawki podatkowej największych grup kapitałowych notowanych na warszawskiej giełdzie względem historycznie wysokich poziomów z 2020 r., to trend nie okazał się trwały. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2023 r. pokazują, że w obszarze obciążeń podatkowych ponownie nastąpiło odbicie, a średnia stawka podatkowa wyniosła 30% wobec nominalnej stawki CIT na poziomie 19%! Choć obserwujemy wzrost ESP, to zmiana w stosunku do poprzedniego roku nie jest znacząca i możemy mówić o stabilizacji poziomu obciążeń podatkowych na przestrzeni minionych 5 lat” – czytamy w raporcie „Podatkowa rzeczywistość grup kapitałowych”.

Średnia ESP wybranych grup kapitałowych notowanych na GPW wyniosła 28% w 2022 r., 33% w 2021 r. i 34% w 2020 r., wynika z raportu.

„Obserwując otoczenie prawne, ograniczone zmiany w regulacjach prawa podatkowego mogące przynieść ulgę przedsiębiorcom, coraz większe wyzwania gospodarcze, przed jakimi stają średnie i duże firmy, trudno spodziewać się, aby w 2024 r. istotnie mniejsza część zysków, które mogłyby trafić do akcjonariuszy, popłynęła na konto fiskusa” – czytamy dalej.

Grant Thornton zwrócił uwagę, że 14 z 86 przebadanych grup zaliczyło w 2023 r. stratę na poziomie brutto, z czego 9 mimo wszystko zapłaciło podatek.

„Podatek dochodowy z uwagi na swą istotę powinien towarzyszyć generowanym zyskom, a nie pogłębiać generowane straty. Trzeba jednak pamiętać, iż bywają sytuacje, w których część z podmiotów danej grupy generuje zyski, a inne ponoszą straty, co finalnie może się przekładać na ujemny wynik na poziomie całej grupy. W takiej sytuacji, o ile nie są wykorzystywane instrumenty takie jak np. podatkowa grupa kapitałowa, strata grupy jest pogłębiana o podatek płacony przez część spółek ją tworzących” – wskazano w raporcie.

Spółki energetyczne, surowcowe, a także odzieżowe i obuwnicze przewodzą w zestawieniu branż z najwyższymi obciążeniami podatkowymi – średnia ESP tych sektorów w ostatnich 12 latach wyniosła 33%, a w samym 2023 r. sektory te zanotowały efektywną stawkę podatkową na poziome ponad 50%, podano także.

Na drugim końcu tego zestawienia niezmiennie znajdują się spółki z sektora gamingowego (ESP 11%). Sprawozdania finansowe wskazują, że chętnie sięgają one po preferencje podatkowe, które mają wspierać innowacyjność polskich przedsiębiorstw, takich jak ulga B+R, IP Box czy ulga na innowacyjnych pracowników.

Źródło: ISBnews