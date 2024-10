W przyjętym wczoraj przez rząd „Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028” założono wzrost jednostkowych kosztów pracy (ULC) o 10,5% w 2024 i o 5,6-6,7% w kolejnych latach, podano w dokumencie.

„Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na historycznie niskim poziomie i nie widać przesłanek do zmiany tej tendencji. Stopa bezrobocia BAEL obniży się do poziomu 2,7% średnio w 2024 r. wobec 2,8% średnio w 2023 r. Liczba pracujących co prawda spadnie o 0,2%, ale będzie wynikało to przede wszystkim ze spadku podaży pracy z przyczyn demograficznych (starzenie się ludności oraz ujemne saldo migracji). Koszty pracy na jednego zatrudnionego w 2024 r. wzrosną wyraźnie o 10,5%. W kolejnych latach Planu koszty pracy na jednego zatrudnionego będą mieściły się w przedziale 5,6-6,7%” – czytamy w „Planie”.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), jednostkowe koszty pracy zwiększą się w latach 2024-2026 odpowiednio o: 9,3%, 4,5% i 3,3% (po wzroście o 13,2% w ub.r.).

Źródło: ISBnews