Firma Oponiarska Dębica zanotowała stratę netto w wysokości 17,74 mln zł przy przychodach w wysokości 610,41 mln zł w III kw. 2023 roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Wyżej wymienione wyniki finansowe za III kwartał 2023 r. są w szczególności rezultatem pożaru, o czym spółka informowała w raportach bieżących nr 24/2023, 25/2023 oraz 30/2023, w wyniku którego w III kwartale spółka:

– utraciła część zdolności produkcyjnych co przełożyło się na mniejszą sprzedaż do podmiotu powiązanego,

– poniosła dodatkowy koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, koszty usuwania skutków pożaru oraz wartość zidentyfikowanych zniszczonych środków trwałych” – czytamy w komunikacie.

Narastająco za III kwartały 2023 r. zysk netto spółki wyniósł 200,65 mln zł.

„W opinii zarządu, z uwagi na nadal dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe nie należy traktować powyższych wyników jako źródła wskazówek lub prognoz w odniesieniu do wyników spółki za rok 2023” – czytamy dalej.

Przekazanie do publicznej wiadomości ostatecznych wyników nastąpi w formie raportu okresowego za III kwartał br., którego publikacja zaplanowana jest na 16 listopada 2023 r.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews