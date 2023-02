Firma Oponiarska Dębica zanotowała zysk netto w wysokości 72,6 mln zł przy przychodach w wysokości 3 278 mln zł w 2022 roku, podała spółka, powołując się na szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Zarząd spółki podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych wyników w związku z decyzją o nieprzekazywaniu raportów za IV kwartał roku obrotowego.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews