Rada nadzorcza Stalproduktu zatwierdziła „Założenia kierunków działań strategicznych grupy kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata 2023-2030”, które zawierają m.in. nowy obszar działalności grupy: projekt budowy budynków komercyjnych, tj. biurowca oraz lokali na wynajem w formule PRS przy ul. Wadowickiej/Tischnera w Krakowie pn. Tischnera Green Town. Łączny koszt budowy I etapu wynosi do 1 mld zł; łączne roczne przychody z I etapu: minimum 125 mln zł, podała spółka.

„Kierując się koniecznością ograniczania ryzyka związanego z działalnością w branżach energochłonnych, narażonych na wysokie ryzyko regulacyjne (szeroko pojęta unijna polityka klimatyczna) oraz szukając alternatywnych obszarów inwestycji, zarząd zdecydował o dywersyfikacji działalności i realizację projektu budowy budynków komercyjnych. Podejmując taką decyzję, zarząd spółki wziął pod uwagę m.in. posiadany potencjał w postaci atrakcyjnej nieruchomości o pow. ok. 7,5 ha, położonej w centrum Krakowa przy skrzyżowaniu ulic Tischnera i Wadowickiej. Po przeprowadzonej analizie krakowskiego rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz perspektyw jego rozwoju, spółka uznała za zasadną realizację budowy budynków komercyjnych, tj. biurowca oraz lokali na wynajem w formule PRS przy ul. Wadowickiej/Tischnera w Krakowie pn. 'Tischnera Green Town’. W założeniu osiedle ma być neutralne pod względem wpływu na środowisko oraz składać się z nowoczesnych budynków z wysoką oceną BREEAM, zasilanym źródłami kogeneracji (opartej docelowo na 'zielonym’ wodorze), energią uzyskiwaną z paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach i elewacjach budynków oraz wykorzystaniem pomp ciepła i wody opadowej. Projekt zakłada również miejsca ładowania dla samochodów elektrycznych” – czytamy w komunikacie.

Stalprodukt zakłada realizację inwestycji w dwóch etapach:

– I etap: budowa ok. 38 tys. m2 powierzchni biurowej oraz ok. 90 tys. m2 powierzchni lokali na wynajem w formule PRS,

– II etap: dodatkowo ok. 45 tys. m2 metrów kwadratowych powierzchni biurowej lub mieszkalnej (w zależności od uwarunkowań rynkowych), podano także.

Podstawowe parametry kompleksu są następujące:

– powierzchnia lokali na wynajem: ponad 90 tys. m2, przy szacowanej ich liczbie na poziomie ok. 2 tys.,

– powierzchnia biurowa i usługowa: ok. 38 tys. m2.

Spółka podkreśla, że atrakcyjność zabudowy biurowo-usługowej w okolicy ulic Wadowickiej i Tischnera potwierdzają okoliczne inwestycje w obiekty biurowe, takie jak: Biurowiec Kreo (Wadowicka 12), Biurowce Wadowicka 3, Imperial Business Center czy Tischnera Office.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews