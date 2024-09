GK Immobile odnotowało 13,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2024 roku wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,25 mln zł wobec 11,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 238,73 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 210,05 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 31,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,15 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 440,71 mln zł w porównaniu z 385,22 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,33 mln zł.

Segment Przemysł obejmuje działalność w zakresie linii produktowych: systemów przeładunkowych, maszyn krusząco-mielących, systemów parkingowych, wyposażenia magazynów oraz ślusarki otworowej aluminiowej i PCV. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku przychody tego segmentu osiągnęły wartość 131,5 mln zł i były niższe o 10,1% r/r, podano w sprawozdaniu zarządu.

Dla działalności w zakresie budownictwa w ramach Grupy Przemysłowej PJP Makrum została wyodrębniona spółka Projprzem Budownictwo.

„W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku Grupa odnotowała w segmencie budownictwa sprzedaż w wysokości 83,5 mln zł, co stanowiło wzrost sprzedaży o 39,9 mln zł, tj. 91,4%, w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Zmiana poziomu przychodów segmentu jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania kontraktów. Podczas gdy na pierwszą połowę 2023 przypadły tylko końcowe fazy prac na kilku kontraktach, w pierwszej połowie 2024 trwała realizacja nowych kontraktów rozpoczęta w drugiej połowie 2023 roku. Na dzień 30 czerwca 2024 roku kwota pozostała do realizacji z wszystkich podpisanych przez spółkę kontraktów wynosi 153,21 mln zł” – czytamy dalej.

Podmiotem zależnym odpowiedzialnym za funkcjonowanie segmentu Automatyka i elektroenergetyka jest Atrem. Przychody segmentu Developingu są realizowane w spółkach celowych.

„Przychód netto ze sprzedaży w segmencie hotelarstwo w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wyniósł łącznie 84,1 mln zł i w całości został zrealizowany w spółce Focus Hotels S.A. W analogicznym okresie 2023 roku przychody te wyniosły 78,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3 mln zł, tj. 6,7%” – napisano także w sprawozdaniu.

W I poł. 2024 roku przychody segmentu modowego wyniosły 36,5 mln zł, z czego 28,1 mln zł została zrealizowana poprzez stacjonarne punkty sprzedaży, a 8,4 mln zł poprzez sprzedaż internetową, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2024 r. wyniosła 0,48 mln zł wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

