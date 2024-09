Projekt Wieltonu pn. „Cyfryzacja i robotyzacja kluczowych procesów produkcyjnych Wielton S.A jako kierunek transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.” został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach inwestycji A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, podała spółka.

Wartość projektu ogółem wynosi ok. 171,8 mln zł, a dofinansowanie ze środków KPO to ok. 69,8 mln zł.

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,23 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews