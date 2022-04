Inpro odnotowało ok. 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r., co oznacza spadek o ok. 31% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników.

„Dostępne zarządowi wstępne szacunki dotyczące podstawowych danych finansowych za 2021 rok są następujące: szacowany przychód Grupy Inpro za 2021 rok wyniesie około 321 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do 2020 roku o ok. 16%. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto grupy kapitałowej za 2021 rok wyniesie około 47 mln zł, co stanowi spadek o ok. 31% r/r” – czytamy w komunikacie.

Spadek miał miejsce m.in. z uwagi na rodzaj kończonych w roku obrotowym przedsięwzięć oraz z uwagi na przesunięcie terminu oddania do użytkowania osiedla Azymut w Gdyni z roku 2019 na rok 2020, podano także.

Inpro planuje publikację raportu za 2021 r. na 27 kwietnia 2022 r.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2020 r. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów; grupa przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale.

Źródło: ISBnews