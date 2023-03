Komisja Europejska (KE) wyemitowała zielone obligacje NextGenerationEU o wartości 6 mld euro w ramach IV transakcji konsorcjalnej na 2023 r., podała Komisja. Transakcja została zrealizowana za pośrednictwem opcji spłaty zielonych obligacji zapadających 4 lutego 2048 r.

Inwestorzy wykazywali duże zainteresowanie transakcją, która zanotowała ponad 12-krotną nadsubskrypcję, podkreślono.

Komisja planuje sfinansować 30% swojego programu odbudowy NextGenerationEU poprzez emisję zielonych obligacji. Dzięki temu Komisja stanie się największym emitentem zielonych obligacji na świecie.

„Dzięki dzisiejszej transakcji łączny wolumen wyemitowanych dotychczas zielonych obligacji NextGenerationEU wyniósł 42,5 mld euro. Wpływy z tych obligacji zostaną wykorzystane do sfinansowania zielonych projektów z krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (RRP) państw członkowskich – planów wydatkowania w ramach NextGenerationEU” – wskazano w komunikacie.

Pula wydatków kwalifikowalnych na zielone obligacje NextGenerationEU w ramach RRP państw członkowskich wynosi obecnie 187 mld euro, przy czym kwota ta ma wzrosnąć w miarę składania kolejnych wniosków o finansowanie.

Dzięki dzisiejszej transakcji Komisja zebrała 39,4 mld euro z planowanych 80 mld euro na pierwszą połowę 2023 r., czyli 49% całości. Z docelowego finansowania w wysokości 80 mld euro, około 70 mld euro zostanie skierowane na program odbudowy NextGenerationEU, a około 10 mld euro na program pomocy makrofinansowej+ dla Ukrainy, wyjaśniono.

Komisja Europejska zaciąga pożyczki na międzynarodowych rynkach kapitałowych w imieniu Unii Europejskiej i wypłaca środki państwom członkowskim i państwom trzecim w ramach różnych programów pożyczkowych. Jej największym programem jest NextGenerationEU, którego celem jest wsparcie odbudowy Europy po pandemii koronawirusa za pomocą inwestycji o wartości do ok. 800 mld euro w zrównoważony rozwój, rozwiązania cyfrowe i odporność Europy. Do tej pory w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności krajom UE wypłacono ok. 145 mld euro. Dalsze wsparcie zostało udzielone innym programom UE korzystającym z finansowania NextGenerationEU.

Ze środków wypłaconych dotychczas państwom członkowskim w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 21,4 mld euro zgłoszono jako kwalifikujące się do finansowania z obligacji ekologicznych.

Źródło: ISBnews