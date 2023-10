Niepewność, a także wymagające otoczenie globalne to aspekty, z którymi mamy do czynienia. W Polsce trwa oczekiwanie na wyniki wyborów, zaś FED (posiedzenie 1 listopada) szykuje się do nowych wskazań odnośnie stóp procentowych.

To, co akcentuję w tytule, ta niepewność czy wymagające otoczenie, to patrząc po kursie walutowym EUR/USD jest przy 1,05. Póki co brak trwałego wyjścia powyżej 1,06 na EUR/USD i to jest takim symptomem niewykorzystanej szansy do umocnienia euro. Umocnienie dolara na razie trwa od prawie trzech miesięcy, także nie widać jego zanegowania mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym

W materiale informacje dotyczące: