Polscy przedsiębiorcy coraz mocniej angażują się w odbudowę Ukrainy, która „wskoczyła” do pierwszej dziesiątki rynków eksportowych, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes agencji wsparcia eksportu KUKE Janusz Władyczak.

„Systematycznie rośnie [sprzedaż polskich firm na Ukrainę] i tu istotne jest nasze podejście, które jest odmienne od tego prezentowanego w mediach: my twierdzimy, że odbudowa Ukrainy jest tu i teraz. To, co zajdzie po ustaniu działań wojennych, to będzie modernizacja kraju, a to jest zupełnie co innego. Nasi przedsiębiorcy – wbrew pozorom – czują to bardzo dobrze; oni chcą sprzedawać już teraz i stąd ten wzrost” – powiedział Władyczak w rozmowie z ISBnews podczas Banking & Insurance Forum 2023.

„Ukraina stała się dla nas jednym z TOP10 rynków eksportowych. To wynika też oczywiście z bardzo dużych potrzeb Ukrainy. Polskie firmy są tego beneficjentem” – ocenił.

Prezes przypomniał, że KUKE od początku wojny objęło ochroną dostawy wszelkiego rodzaju dóbr z polskich firm o wartości ok. 2 mld zł, przy bardzo niskiej szkodowości, która wyniosła ok. 200 tys. zł.

„Istotne jest to, by polskie firmy były w łańcuchach dostaw już teraz. To, co się zadzieje po ustaniu działań wojennych to zupełnie inna rzecz. Tam nie będzie dużej roli banków, a zwłaszcza banków z Polski. To będą pojedyncze projekty, w które banki będą chciały wchodzić bo np. ich klienci tam będą, albo wizerunkowo będzie to dobrze widziane przez klientów. Ukraina będzie się odbudowywała i modernizowała przede wszystkim z grantów. Ale granty dystrybuowane będą dopiero wtedy, gdy kurz osiądzie. Czekanie na ten moment przez polskie firmy byłoby totalną głupotą” – podsumował.

KUKE od ponad 30 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Jako jedyna w kraju instytucja KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.

Źródło: ISBnews