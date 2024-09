Kierunek, w którym podążają rynki, wyznaczają obecnie dolar i WIG-Banki. Inwestorzy pozycjonują się pod kolejne decyzje FED.

No i jak ma się otoczenie globalne a sprawa Polska? Popatrzmy na USD/PLN. Na ten moment, no to co jest odmieniane przez przypadki, to wybicie się dołem z konsolidacji czy przebicie i zejście poniżej 3,89. Z drugiej strony też można powiedzieć kolejna konsolidacja, tylko że trochę poziom niżej – między 3,89-3,81. W tym kontekście są co najmniej dwie istotne kwestie: zachowania EUR/USD czy dolara oraz niedawna konferencja prezesa Glapińskiego, który zasygnalizował, że dyskusja o obniżkach może rozpocząć się być może w marcu, a być może w drugim kwartale 2025 roku

mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym