PolTREG otrzymał decyzję Chińskiej Krajowej Administracji ds. Własności Intelektualnej (China National Intellectual Property Administration) o przyznaniu patentu dla wynalazku pt. „Intrathecal administration of T regulatory cells in the treatment of multiple sclerosis” pod warunkiem uiszczenia opłaty administracyjnej, podała spółka. Leczenie stwardnienia rozsianego jest jednym z priorytetowych obszarów terapeutycznych, w których spółka rozwija potencjalne leki, podkreślił PolTREG.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews