Kolejny dzień z rzędu możemy obserwować mieszane nastroje na europejskim rynku akcji. Główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu rozpoczęły handel poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia, a tuż po 9:00 mogliśmy obserwować dynamiczne odreagowanie.

Rynkowym bykom nie starczyło jednak sił na długo. W momencie przygotowania tego komentarza, czyli tuż po godzinie 16:00, zdecydowana większość indeksów blue chip z Europy jest nowana pod kreską. Niemiecki DAX traci 0,2%, z kolei francuski CAC40 zniżkuje 0,3%, a londyński FTSE 100 osuwa się 0,4%. Pod kreską znalazł się także nasz polski WIG20, który od ponad tygodnia utrzymuje się w konsolidacji blisko tegorocznych maksimów. Najwidoczniej rynkowe byki odpuściły, przez co istnieje szansa na realizację zysków po rajdzie, z jakim mieliśmy do czynienia na początku tego miesiąca. Kluczowym wsparciem dla WIG20, który traci dziś 0,8%, wydaje się aktualnie strefa przy 2390 pkt, dopiero jej przekroczenie mogłoby się przyczynić do głębszego cofnięcia. Patrząc na poszczególne spółki, za dzisiejsze cofnięcie należy głównie winić spadki na CD Projekt, gdzie przecena sięga już ponad 7%. Nasz gamingowy gigant znalazł się pod presją w związku z informacją podaną przez zarząd, z której wynika, że premiera flagowych projektów („Cyberpunk 2077 ” oraz „Wiedźmin 3: Dziki Gon”) na konsolach nowej generacji, odbędzie się dopiero w przyszłym roku.

Jeśli chodzi o rynek amerykański, wczoraj główne indeksy z USA zakończyły handel na plusie, jednak zmienność była ograniczona. Dziś jednak mieszane nastroje z sesji europejskiem udzielają się inwestorem zza oceanu. Pod kreską znajdziemy indeks Dow Jones, który traci 0,25%, a także S&P500, który jest notowany 0,05% niżej. Na plus wyróżnia się jednak Nasdaq, gdzie wzrosty sięgają 0,3%. Niemniej przed nami jeszcze sporo czasu do zamknięcia dnia, a biorąc pod uwagę długoterminowe trendy i fakt, że niektóre amerykańskie indeksy znajduje się bardzo blisko historycznych maksimów, niewykluczona jest kontynuacja ruchu wzrostowego. Ponownie należy zwrócić uwagę na trwający sezon publikacji wyników z Wall Street, jak na razie zdecydowana większość firm publikuje lepsze wyniki, przez co brakuje impulsów mogących przemawiać za cofnięciem na rynku akcji. Dziś po zamknięciu handlu swój raport kwartalny opublikuje Intel.

Źródło: XTB / Łukasz Stefanik, Analityk Rynków Finansowych