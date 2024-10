Monnari Trade odnotowało ok. 68,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2024 r. (spadek o 1% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Za trzy kwartały 2024 r. przychody wyniosły 212,7 mln zł, co oznacza wzrost o 1,29% r/r.

Marża brutto na sprzedaży towarów w III kwartale 2024 r. wyniosła 57,6% wobec 56% rok wcześniej. Za okres 9 miesięcy b.r. marża brutto na sprzedaży wyniosła 60,1% wobec 58,4% za 9 miesięcy 2023 r., podano.

„Na koniec września 2024 r. grupa kapitałowa posiadała 223 salony sprzedaży (vs. 220 salonów na koniec września 2023 r.) dla obu marek (Monnari 196 salonów własnych, franczyza Monnari 19 salonów, Femestage 8 salonów) wraz ze sklepem internetowym, o całkowitej powierzchni ok. 46,9 tys. m2 (46,6 tys. m2 na koniec września 2023 r.), co oznacza wzrost rok do roku powierzchni sieci o ok. 0,6% i ilości salonów o ok.1,3%” – czytamy w komunikacie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310 mln zł w 2023 r.

