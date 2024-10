Murapol zawarł aneks do umowy ramowej z AEREF V PL PRS i podpisał umowę ramową z AEREF VI PL PRS, podała spółka. Zawarcie umów umożliwia proponowanie tym podmiotom przez spółki z Grupy Murapol projektów dających po minimum 3 000 lokali do realizacji w platformie PRS, w każdym roku obowiązywania umów.

W aneksie z AEREF V PL PRS zapisano:

1) Wyłączono zasadę wyłączności przedstawiania AEREF V PL PRS S.a r.l. nieruchomości, która mogą zostać przeznaczone na cele realizacji projektu w ramach platformy PRS, co umożliwiło zawarcie umowy ramowej z AEREF VI PL PRS

2) Zwiększono maksymalny poziom gwarancji przekroczenia kosztów wystawianej każdorazowo przez Spółkę na rzecz instytucji finansującej realizację lub nabycie danego projektu PRS z kwoty stanowiącej 10% budżetu danego projektu PRS do kwoty stanowiącej 15% budżetu danego projektu PRS.

W umowie z AEREF VI PL PRS S.a.r.l. Murapol zobowiązał się do (i) poszukiwania i identyfikowania odpowiednich gruntów pod zabudowę PRS w Polsce, (ii) zabezpieczenia na potrzeby platformy PRS prawa do zakupu takiego gruntu (poprzez m.in zawieranie umów przedwstępnych nabycia nieruchomości) oraz (iii) świadczenia – poprzez spółki z grupy – usług budowlanych i deweloperskich typu Design & Build, a AEREF VI PL PRS S.a.r.l. do zapewnienia finansowania poszczególnych projektów PRS przedstawionych przez spółkę do zaakceptowania.

Wysokość marży Murapolu ustalono na poziomie 20% lub 1 400 do PUM w zależności, od tego która z tych wartości będzie niższa.

Zawarcie powyżej opisanych umów umożliwia mMurapolowi realizację projektów PRS na określonych powyżej zasadach, zarówno na rzecz AEREF V PL PRS S.a r.l., jak i AEREF VI PL PRS S.a.r.l. oraz proponowanie tym podmiotom przez spółki z Grupy Murapol projektów dających po minimum 3 000 lokali do realizacji w platformie PRS, w każdym roku obowiązywania umów.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

Źródło: ISBnews