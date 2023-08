Mostostal Zabrze miał 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2023 roku:

– przychody ze sprzedaży 407,3 mln zł,

– wynik z działalności operacyjnej 21,0 mln zł,

– wynik brutto 27,4 mln zł,

– wynik netto 21,7 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Aktualna wartość backlogu grupy, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 688,9 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 207,9 mln zł, co łącznie stanowi 896,7 mln zł, podano także.

Za całe I półrocze 2023 roku wstępne, skonsolidowane dane są następujące:

– przychody ze sprzedaży 754,9 mln zł,

– wynik z działalności operacyjnej 37,4 mln zł,

– wynik brutto 43,7 mln zł,

– wynik netto 33,1 mln zł.

Publikacja raportu nastąpi 7 września.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews