Inflacja konsumencka CPI spadnie do 8,5-9% r/r we wrześniu, a początek cyklu obniżek stóp procentowych nastąpi – wg bazowego scenariusza – w październiku poprzez cięcie o 25 pb, szacują ekonomiści BOŚ. Według nich nie można jednak wykluczyć pierwszej obniżki stóp procentowych w przyszłym tygodniu i szacują jej prawdopodobieństwo na 50%.

„W sierpniu, tak jak przewidywaliśmy, inflacja pozostała dwucyfrowa, jednocześnie jest już praktycznie przesądzone, że we wrześniu osiągnie poziom jednocyfrowy, że sporym prawdopodobieństwem, że będzie po wynik poniżej 9%, w przedziale 8,5%-9,0% r/r. We wrześniu nadal w kierunku spadku rocznego wskaźnika inflacji oddziaływać będą niższa dynamika cen żywności i opału (efekt niższych cen surowców i wysokich baz odniesienia) oraz obniżająca się inflacja bazowa. Natomiast dodatkowym istotnym czynnikiem obniżającym inflację będzie kumulacja w tym okresie zmian w regulacjach, które obniżą ceny nośników energii oraz ceny leków” – czytamy w komentarzu BOŚ do danych GUS dotyczących inflacji CPI w sierpniu br.

Ekonomiści BOŚ oceniają, że dodatkowym argumentem za obniżką stóp procentowych we wrześniu jest słaba koniunktura gospodarcza w II kw. i w lipcu III kw.

Ekonomiści BOŚ wskazują, że inflacja bazowa spada wyraźnie wolniej niż CPI „i z dużym prawdopodobieństwem we wrześniu ukształtuje się powyżej wskaźnika CPI”.

W obszarze cen usług rynkowych proces dezinflacji postępuje wyraźnie wolniej za sprawą utrzymania wysokiej dynamiki kosztów pracy i relatywnie silnym popycie na niektóre usługi w ramach postpandemicznego odbicia popytu (np. w turystyce), dodano.

„Dzisiejszy odczyt inflacji ma znaczenie z punktu widzenia perspektyw polityki monetarnej RPP. Zgodnie z wypowiedzią prezesa NBP podczas lipcowej konferencji prasowej po lipcowym posiedzeniu Rady, przesłankami dla ewentualnej obniżki stóp byłoby obniżenie inflacji do poziomu jednocyfrowego oraz perspektywa dalszego spadku inflacji. Podczas lipcowej konferencji prezes Glapiński dopuścił możliwość obniżki stóp we wrześniu. Traktując literalnie wypowiedź prezesa NBP, podczas wrześniowego posiedzenia RPP nie będzie spełniony pierwszy warunek dot. jednocyfrowego poziomu bieżącej inflacji. Na tej podstawie podtrzymujemy nasz bazowy scenariusz, że do pierwszej obniżki stóp NBP o 25 pkt. baz. dojdzie w październiku, po tym jak we wrześniu RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian” – czytamy w komentarzu BOŚ do danych GUS dotyczących inflacji CPI w sierpniu br.

Ekonomiści BOŚ widzą szansę na zmianę ścieżki inflacji w 2023 r. rewidując jej spadek do 7% r/r na koniec roku wobec dotychczasowych prognoz na poziomie 8% r/r, jeśli wskaźnik inflacji we wrześniu spadnie poniżej 9%.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 10,1% w ujęciu rocznym w sierpniu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostały bez zmian.

Konsensus rynkowy wynosił: 10% r/r i 0% m/m.

Źródło: ISBnews