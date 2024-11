Newag wypracowała zysk w wysokości 92 mln zł (+123,5% r/r) w I-III kw. 2024 r. oraz EBITDA w wysokości 152,4 mln zł (+43,6%), podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody w ciągu 3 kwartałów br. wzrosły o 65,8% do 1 140,3 mln zł.

W ujęciu jednostkowym spółka wypracowała w tym okresie zysk w wysokości 61,3 mln zł podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk spółki wyniósł 4,8 mln zł, podano.

„Na ww. wyniki spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

– wzrost wolumenu przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do analogicznych okresów w latach ubiegłych, który jest efektem zbudowanego wieloletniego portfela zamówień zapewniającego seryjność produkcji i efektywne wykorzystanie zasobów. Osiągnięcie już po trzech kwartałach poziomu sprzedaży porównywalnego z przychodami rocznymi z lat poprzednich pozwoliło na szybsze przekroczenie progu rentowności działalności, czyli punktu kiedy zostają pokryte koszty stałe, a przychody ponad ten poziom sprzedaży w znacznie większym stopniu budują zysk Grupy;

– wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 232,7 mln zł (wzrost o 51,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża była niższa o 1,9 pkt proc. i wyniosła 20,4%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w analizowanym okresie;

– wymagania certyfikacyjne dla projektów z homologacją na rynki zagraniczne, które w sposób istotny wpłynęły na czas trwania procesu projektowania oraz homologowania lokomotywy E4MSUa; dla Grupy oznacza to wzrost kosztów związanych z tymi etapami procesu oraz jego wydłużenie;

– ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 7,9 mln zł; koszty finansowe zmniejszyły się o 9,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego z powodu zmniejszenia o 116,5 mln zł (-50,9%) zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w porównaniu do trzech kwartałów 2023 roku,

– ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 14,2 mln zł głównie za sprawą utworzenia odpisu na należności z PKP Cargo S.A. w związku z ogłoszeniem postępowania sanacyjnego;

– wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 20 mln zł (+24,8%), co było efektem m.in. znaczącej podwyżki płacy minimalnej, która bezpośrednio wpłynęła na wyższe koszty zatrudnienia oraz usług zewnętrznych. Ponadto, w styczniu br. Grupa przeprowadziła wewnętrzne regulacje wynagrodzeń dostosowując płace do poziomów rynkowych, co pozwoliło utrzymać konkurencyjność na rynku pracy” – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki spółki i grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za trzy kwartały 2024 r., który zostanie opublikowany 15 listopada 2024 r.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,23 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews