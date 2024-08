Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 23,88 mld zł w lipcu 2024 r. (+23,3% r/r), podała giełda.

„Tegoroczny lipiec na warszawskiej giełdzie przyniósł wzrosty na rynku akcji. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23,9 mld zł, co stanowi wzrost rok do roku o 23,3%. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła natomiast rok do roku o 22,5% do poziomu 23,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,03 mld zł i był to wzrost o 11,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Indeks WIG na koniec lipca osiągnął poziom 84 345,70 pkt. a to oznacza wzrost w tym roku o 7,50%” – czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect łączna wartość obrotu akcjami wyniosła w lipcu 178,1 mln zł, co oznacza wzrost o 2% r/r. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 2,3% r/r do 177,5 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w lipcu w tym roku wyniosła 2,8 mln zł, co oznacza ponad 7-krotny wzrost wobec lipca ubiegłego roku.

„W lipcu 2024 roku łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 0,8 mln sztuk, co stanowi wzrost rok do roku o 6,2%. Obroty kontraktami na indeksy zwiększyły się rok do roku o 17,3%, do poziomu 546,5 tys. sztuk. Wolumen obrotu kontraktami na waluty zanotował spadek o 27,7% rok do roku, do 144,5 tys. sztuk. Obroty kontraktami na akcje osiągnęły poziom 91,0 tys. sztuk, co w porównaniu z lipcem ubiegłego roku oznacza wzrost o 23,9%” – czytamy dalej.

W lipcu wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wzrosła rok do roku o 40,1%, osiągając poziom 270,1 mln zł. O 65,9% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wzrosła łączna wartość obrotów ETF oraz ETC i osiągnęła poziom 120,2 mln zł.

„Na koniec lipca wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wzrosła do 118,2 mld zł. Równocześnie wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła do poziomu 904,2 mln zł i był to wzrost rok do roku o 141,8%” – napisano także w komunikacie.

Łączna wartość obrotu obligacjami na Treasury BondSpot Poland wyniosła 77,5 mld zł, co stanowi wzrost o 37,6% r/r.

Kapitalizacja 368 krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec lipca 2024 roku 788,3 mld zł (183,5 mld euro). Łączna kapitalizacja wszystkich 410 spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, sięgnęła 1 566,1 mld zł (364,6 mld euro).

W lipcu na rynku NewConnect zadebiutowały akcje dwóch spółek. Wartość publicznej oferty sprzedaży akcji spółki Mentzen, która prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz usług księgowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wyniosła 12,6 mln zł. Drugiemu debiutowi spółki Lichthund, będącej niezależnym twórcą gier wideo specjalizującym się w segmencie gier Indie Premium, towarzyszyła oferta publiczna akcji o wartości 6,8 mln zł.

Na rynku Catalyst w lipcu zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 20 mln zł wyemitowane przez dewelopera art.Locum.

Źródło: ISBnews