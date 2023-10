Ostateczna cena nabycia przez Selenę FM udziałów w spółce Imperalum – Sociedade de Revestimentos e Impermeabilizações została zaakceptowana przez Regratópico, SGPS – Portuguese HoldCo i wyniosła 10,81 mln euro (48,13 mln zł), podała spółka. Przedmiotem transakcji było 90,1% udziałów w spółce, zapewniających kontrolę 100% praw kapitałowych i głosu.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews