Na europejskim rynku dominuje dziś czerwień. Przecenom przewodzi dziś francuski indeks CAC40, który traci prawie 1%. Spadki notuje także szwajcarski SMI (-0,3%), brytyjski FTSE 100 (-0,4%) i włoski IT40 (-0,4%). Jedynie niemiecki DAX utrzymuje się blisko ceny zamknięcia z wczorajszej sesji.

Pozytywnego sentymentu nie przyniosło także otwarcie amerykańskiego rynku, gdzie ponad -1% spadek odnotowuje indeks Nasdaq 100. Na indeksie najmocniej ciążą mocne przeceny w sektorze spółek półprzewodnikowych wywołane dużo słabszymi wynikami ASML. Co ciekawe, wyniki spółki mieliśmy poznać dopiero jutro. ASML rozczarowało inwestorów przede wszystkim słabszymi zamówieniami, które w ujęciu q/q spadły aż o 53%. Jednocześnie były one o połowę niższe od prognoz konsensusu. Co więcej, spółka obniżyła także swoje prognozy, zarówno na poziomie 4Q, jak i całego 2024 i 2025 r. W 2025 r. ASML przewiduje marżę brutto na poziomie 51-53% (wobec wcześniejszych szacunków zakładających 54-56%). Przychody zostały zawężone o 5 mld euro i obecnie spółka spodziewa się ich w wysokości 30-35 mld euro (wobec: 30-40 mld euro wcześniej). Niższe prognozy i spadki wyników za 3Q częściowo ukazują problemy spółki wraz z wprowadzeniem restrykcji odnośnie eksportu zaawansowanego sprzętu technologicznego do Chin. Co więcej, zgodnie z wypowiedzią CEO spółki, odbicie w większości segmentów będzie miało najprawdopodobniej charakter miarowy, a nie skokowy, jak wcześniej zakładano.

Wobec wciąż wysokich oczekiwań odnośnie całego sektora spółek związanych z półprzewodnikami, wyniki ASML rzucają nieprzyjemne światło na perspektywy całego rynku, co przed sezonem wyników może oznaczać większą ostrożność inwestorów. W efekcie na akcjach Nvidii widzimy prawie 5% przecenę tuż po zbliżeniu się wczoraj przez notowania spółki do poziomu ATH. TSMC traci dziś -2,3% i tym samym spadając poniżej progu 1 bln $ kapitalizacji rynkowej. Traci dziś także Intel (-3%) oraz Broadcom (-3,5%).

Utrzymanie pozytywnego sentymentu z piątku widać natomiast na notowaniach amerykańskich banków. Dziś swoje wyniki zaprezentował m.in. Goldman Sachs oraz Bank of America. Obie spółki pokazały wyższe wyniki w segmentach bankowości inwestycyjnej, co wzmocniło trendy, jakie obserwowaliśmy w tym sektorze w poprzednim kwartale. Jednocześnie banki wykazały mniejsze od oczekiwań rezerwy na ryzyko kredytowe, co w obliczu obniżki stóp procentowych przez Fed może stanowić pozytywny trend wzmocnienia wyników spółek. Warto pamiętać, że jeżeli pozytywny sentyment wokół rynków finansowych utrzyma się w kolejnych kwartałach, wpływ spadku stóp procentowych na marżę odsetkową może być zamortyzowany przez wpływy z bankowości inwestycyjnej, a także ożywiony popyt na kredyty i pożyczki w przypadku odbudowy siły nabywczej konsumentów.

Źródło: XTB / Tymoteusz Turski