Molecure w związku z zawarciem umowy licencyjnej z Ocean Biomedical dotyczącej inhibitorów YKL-40 zdecydowało o strategicznych zmianach w swoim portfelu projektów. Zarząd zdecydował o zamknięciu „najmniej rokującego” programu realizowanego z University of Michigan i Michigan State University oraz o tymczasowym zawieszeniu prac badawczych w programie USP21. Efektem redukcji jest ograniczenie zasobów ludzkich, co połączone z zawarciem licencji dot. programu YKL-40, powinno wygenerować oszczędności do końca 2025 r. o wartości ok. 13 mln zł.

„W związku ze znaczącymi postępami w programach klinicznych, tj. OATD-01 i OATD-02, jak również w platformie mRNA, zarząd zdecydował o zamknięciu najmniej rokującego programu realizowanego dotychczas we współpracy z University of Michigan i Michigan State University (projekt celujący w nieujawnioną ścieżkę sygnałową kluczową dla rozwoju włóknienia) oraz o tymczasowym zawieszeniu prac badawczych w programie inhibitorów USP21” – czytamy w komunikacie.

Kluczowymi obszarami dalszego rozwoju i budowania wartości spółki pozostają badania kliniczne dwóch wiodących cząsteczek, tj. OATD-01 i OATD-02, oraz zasilana metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji platforma odkrywania leków małocząsteczkowych modulujących funkcję translacyjną mRNA oraz niezbadanych dotąd białek, podkreślono.

Efektem przeprowadzonej redukcji w pipeline Molecure jest proporcjonalne ograniczenie zasobów ludzkich, co połączone z zawarciem licencji dot. programu YKL-40, powinno wygenerować oszczędności do końca 2025 roku o wartości ok. 13 mln zł, podano także.

„Wobec wskazanych powyżej zmian w pipeline Molecure podejmie kroki zmierzające do bezkosztowego zakończenia współpracy z University of Michigan i Michigan State University prowadzonej na podstawie umowy licencyjnej, o której zawarciu spółka informowała […] 13 lutego 2023 roku. W przypadku ewentualnego wznowienia prac w programie USP21 spółka będzie informowała o tym w trybie właściwych raportów” – czytamy także.

Zgodnie z dzisiejszą wcześniejszą informacją, Molecure i amerykańska firma biotechnologiczna Ocean Biomedical podpisały wyłączną umowę licencyjną na rozwój selektywnych inhibitorów YKL-40 o wartości bio-dollar value 32 mln USD. Umowa dotyczy rozwoju i komercjalizacji programu selektywnych inhibitorów YKL-40, w tym wiodącej cząsteczki OAT-3912, rozwijanej przez Molecure na etapie wczesnego rozwoju przedklinicznego oraz drugiego patentu na molekularny test przesiewowy pozwalający na kontynuację programu badawczego.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews