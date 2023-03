Planowany na 9 marca 2023 r. przetarg obligacji nie zostanie zorganizowany, podał Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że planowany na 9 marca 2023 r. przetarg obligacji nie zostanie zorganizowany” – czytamy w komunikacie.

W końcu stycznia br. bank podał, że zakłada możliwość przeprowadzania po dwa przetargi obligacji w lutym i marcu br. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC). Jak wówczas informowano, możliwe do zaoferowania obligacje to: FPC0328, FPC0631, FPC0733, FPC1140 i inne. Planowane daty przetargów to 9 i 28 lutego oraz 9 i 22 marca br.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział konsolidację finansów publicznych przez likwidację funduszy stworzonych do walki z COVID-19, kryzysem energetycznym i wojną.

Jak podkreślał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys, fundusze BGK i Grupy PFR były „uzasadnionym i przejściowym” instrumentem przeciwdziałania kryzysom, dzięki którym mamy jedne z najlepszych wyników gospodarki w UE. Konsolidacja finansów publicznych kończy ten niestandardowy pakiet działań. To koniec debaty o długu pozabudżetowych, skomentował Borys na swoim profilu na Twitterze.

Źródło: ISBnews