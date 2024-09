Projekt Urteste został umieszczony na liście rankingowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) obejmującej projekty wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr FENG.01.01-IP.02-002/23 (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART), podała spółka. Całkowita wartość projektu netto wynosi 20 820 182,52 zł, a rekomendowana wartość dofinansowania wskazana na liście PARP to 11 499 611,95 zł. Spółka dysponuje wkładem własnym do niniejszego projektu.

Dofinansowanie dotyczy projektu pn. „Test NASTRO – bazujący na metodzie enzymatycznej, nisko kosztowy test IVD do diagnozowania raka piersi we wczesnych stadiach rozwoju oraz międzynarodowa ochrona praw własności przemysłowej nowego markera diagnostycznego piersi a także zdobywanie i rozwój kompetencji Zespołu Urteste S.A. w obszarze prac B+R i ich komercjalizacji”.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. W maju 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2021 r.

Źródło: ISBnews