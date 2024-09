Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 16-20 września 2024 roku.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Zbiory zbóż: Globalne zbiory zbóż w sezonie 2024/2025 mogą wynieść 2 315 mln ton, wynika z raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). W sierpniu br. IGC szacowało te zbiory również na poziomie 2 315 mln ton. Z kolei szacunki na obecny sezon 2023/2024 mówią o 2 304 mln ton.

Środki z KPO: Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na realizację przedsięwzięć w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – 24 miesiące zamiast dotychczasowych 18. Ostateczny termin realizacji przedsięwzięć upływa 31 marca 2026 r. Wsparcie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wsparcie dla rolników: Od 17 września do 17 października br. można się ubiegać o przyznanie pomocy finansowej na rozwój współpracy w ramach systemów jakości żywności. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dofinansowanie skierowane jest m.in. do grup producentów rolnych, organizacji producentów, konsorcjów, spółek cywilnych, stowarzyszeń i spółdzielni. Przyszli beneficjenci wsparcia muszą wytwarzać na terytorium naszego kraju produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi i mieć ważne dokumenty potwierdzające prowadzenie produkcji w ramach określonego systemu jakości żywności.

ROZWÓJ BIZNESU

Pepees: Odnotował 10,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pepees: Ocenia, że prognoza przychodów na II poł. 2024 r. oraz kolejne lata jest bardziej optymistyczna niż przedstawione wyniki za I poł. 2024 r., ponieważ od lipca 2024 r. na rynku skrobi widać stopniową tendencję rosnącą ceny sprzedaży, a utrzymanie się tej tendencji pozwoli w kolejnych miesiącach wygenerować wyższe przychody ze sprzedaży, podała spółka. Ponadto Grupa planuje uruchomić nową linię do produkcji modyfikatów skrobiowych na początku 2025 r., co pozwoli otworzyć się na nowe rynki zbytu.

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 763,1 mln zł w II kw. 2024 r. (wzrost o 31,5% r/r), przy czym dla działalności w Polsce 908,3 mln zł (wzrost o 34,9% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 15,81 mld zł (wzrost o 11,1% r/r), zaś w Polsce – 15,05 mld zł (+11,6% r/r).

Allegro: Oczekuje wzrostu GMV (czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro) z działalności w Polsce w przedziale 10-11% r/r w III kw. 2024 r., przy wzroście przychodów o 16-18% i skorygowanego zysku EBITDA o 11-13% r/r, podała spółka.

Allegro: Przygotowuje się do wejścia na Węgry, co planuje jeszcze w tym roku, poinformował prezes Roy Perticucci, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi spółki.

Allegro: Do programu Allegro Delivery, który Allegro wprowadziło w czerwcu br. i w którym pierwszymi partnerami są One by Allegro oraz Orlen Paczka, wkrótce dołączą kolejni, poinformował prezes Roy Perticucci.

Allegro: Zarząd dyskutuje możliwości polityki lokowania nadwyżki gotówkowej, zgodnie z wizją rady dyrektorów, poinformował CFO Allegro i executive director Jonathan Eastick.

DPD Polska: Chce uruchomić 1 tys. automatów paczkowych SwipBox Infinity do końca 2024 roku, dzięki czemu ich liczba przekroczy 9 tys. sztuk, w ramach ogólnopolskiej sieci DPD Pickup, która liczy łącznie 30 tysięcy punktów i automatów odbioru, podał SwipBox.

Green Zebras: Chce, po wejściu na rynek farmaceutyczny, docelowo zostać spółką dywidendową, poinformowała ISBnews prezes Ewelina Pawlus-Czerniejewska.

Green Zebras: Spółka technologiczna specjalizująca się w pozyskiwaniu substancji aktywnych pochodzenia naturalnego i produkcji wysokiej jakości ekstraktów, zadebiutowała na NewConnect.

Miraculum: Podpisało z jednym z liderów dystrybuujących produkty kosmetyczne i chemiczne w Kazachstanie umowę dystrybucyjną na podstawie, której dystrybutor będzie prowadził sprzedaż produktów spółki w tym kraju do 31 grudnia 2025 r (z możliwością przedłużenia umowy na kolejne lata), podała spółka. Strony szacują wartość umowy do 31 grudnia 2025 r. na 5 mln euro, a pierwsze zamówienie od dystrybutora planowane jest w najbliższych dwóch tygodniach, podano.

SM w Łowiczu: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na koncentrację, która ma nastąpić poprzez połączenie dwóch samodzielnych przedsiębiorców na podstawie art. 96 Prawa spółdzielczego. Spółdzielnią przejmującą będzie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, a spółdzielnią przejmowaną – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Myszkowie. Po dokonaniu koncentracji istnieć będzie tylko Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

ING BSK: Bank rozpoczął 6. edycję Programu Grantowego skierowanego do startupów i młodych naukowców, podał bank. Tym razem ING przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające zrównoważoną produkcję żywności. Zgłoszenia można przesyłać do 10 października 2024 r. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu.

PRCH Retail Awards: W tegorocznej, XV edycji konkursu PRCH Retail Awards firmy zgłosiły łącznie 116 aplikacji, 41 w kategoriach biznesowo-strategicznych i 75 w kategoriach marketingowych. Obecnie trwają prace zespołów jury konkursu, a laureatów poznamy 14 listopada podczas uroczystej Gali PRCH Retail Awards, podali organizatorzy. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Whisky Live Warsaw: Jedenasta edycja Whisky Live Warsaw odbędzie się 11-12 października na stadionie Legii Warszawa i ściągnie do stolicy blisko 100 wystawców z wszystkich kontynentów. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

Asbis: Breezy – spółka zależna Asbis oferująca usługi Trade-In – podpisała umowę o współpracy z siecią RTV Euro AGD, podał Asbis. Program Trade-In umożliwia kupującym wymianę urządzeń i wykorzystanie ich wartości do zakupu dowolnego urządzenia z oferty sklepu RTV Euro AGD.

Biedronka: Sieć razem z Fundacją Biedronki od samego początku działają na rzecz pomocy poszkodowanym z regionów objętych powodzią. W pierwszej kolejności wysłano transporty wody i żywności do gmin, które kataklizm dotknął najbardziej. Następnie Biedronka uruchomiła zbiórkę funduszy przy kasach samoobsługowych i tradycyjnych, które zostaną przekazane PCK na działania pomocowe. W czwartek 20.09 klienci Biedronki dokonali wpłat na łączną kwotę ponad 1 mln zł. Teraz sieć włącza klientów do aktywnej pomocy, rozwijając kolejne formy wsparcia w postaci zbiórek produktów. W obliczu klęski żywiołowej solidarność jest kluczowa. Pierwsze zbiórki ruszają już 20.09 w placówkach na zagrożonych terenach obsługiwanych przez centra dystrybucyjne w Lubinie, Rudzie Śląskiej i Brzegu, gdzie klienci Biedronki będą mogli przekazywać produkty pierwszej potrzeby. Z kolei w dniach 27-28.09 wolontariusze Caritas będą prowadzili zbiórki w sklepach sieci Biedronka na terenie całej Polski. Przekazane produkty PCK i Caritas dostarczą osobom dotkniętym skutkami powodzi.

Rossmann: Wyremontuje dwie kliniki w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Właśnie rozpoczęła się modernizacja pierwszej z nich – Kliniki Neurologii i Epileptologii. Na ten cel firma przekazała już 5 mln zł, a w latach 2024-2025 dołoży kolejne 10 mln. Dzięki tym środkom i oczywiście zaangażowaniu klientów, którzy skanują aplikację Rossmann PL – uda się zmodernizować także drugą Klinikę – Neurochirurgii.

AleBrowar: Uwarzył w ramach kooperacji z FoodBugs piwo z dodatkiem suszonych świerszczy. Ten nietypowy składnik ma nadać piwnej nowości orzechowego aromatu i głębi smaku. Premiera nowej propozycji AleBrowaru będzie miała miejsce w październiku, podczas Warszawskiego Festiwalu Piwa.

Drogeria dm: 26 września o godzinie 9:00 w Centrum Łopuszańska 22, drogeria dm otworzy swój pierwszy sklep w Warszawie.

InPost: podjęła kompleksowe działania pomocowe na terenach, przez które przechodzi powódź w Polsce. Ponownie zostało uruchomione ponad 200 urządzeń Paczkomat. W miastach, gdzie maszyny muszą być wyłączone ze względów bezpieczeństwa, intensyfikowane są dostawy kurierskie. Dodatkowo InPost przygotowuje się na falę powodziową we Wrocławiu, gdzie wyłączono i zabezpieczono część maszyn. W takich rejonach realizowane są alternatywne formy dostawy. W całym kraju sieć logistyczna InPost działa w normalnym trybie, bez zakłóceń. InPost od początku tej trudnej sytuacji realizuje akcje pomocowe z innymi podmiotami oraz uruchomił własne akcje „Wyślij pomoc” i „Paczka dla powodzian”.

Carrefour: Razem z platformą Donateo uruchamiła zbiórkę mikrodatków dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Zebrane środki przekazane zostaną Polskiej Akcji Humanitarnej. Klienci mogą wesprzeć potrzebujących poprzez bezgotówkowe mikrodonacje realizowane podczas płatności kartą w sklepach.

Żabka: Umożliwia użytkownikom swojej aplikacji mobilnej zaangażowanie w działalność pomocową. Sieć, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, uruchomiła specjalną akcję wsparcia dla powodzian. Użytkownicy Żappki mają możliwość wymiany zbieranych przez siebie podczas zakupów punktów lojalnościowych tzw. żappsów, na cegiełki charytatywne.

Lidl Polska: W odpowiedzi na krytyczną sytuację powodziową na południu Polski, sieć zorganizowała pomoc dla mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem. Do Jeleniej Góry, Głuchołaz oraz gminy Kłodzko wysłała tiry z paletami żywności, wody pitnej oraz środkami higienicznymi. W najbliższych dniach w sklepach sieci na terenie całego kraju uruchomiona zostanie zbiórkę artykułów spożywczych, wody oraz środków higienicznych, które następnie trafią do powodzian.

Grupa Otmuchów: Zarząd dokonał oceny aktualnych skutków sytuacji powodziowej w Polsce na działalność Grupy i na ten dzień żaden z zakładów produkcyjnych w tym największy położny w Nysie nie uległ zalaniu, spółka nie odnotowała również innych istotnych strat majątkowych. Jednak ryzyko zalania w szczególności zakładów w Nysie oraz w Otmuchowie spółka ocenia jako wysokie. Na ten dzień, w związku z zalaną infrastrukturą drogową w Nysie i w okolicach Otmuchowa występują zakłócenia w funkcjonowaniu zakładów i ograniczenia łańcucha dostaw. Zaistniała sytuacja powoduje prawdopodobieństwo zakłócenia terminów realizacji przez ZPC Otmuchów dostaw. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację powodziową w rejonie, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne, ale na razie nie jest w stanie precyzyjnie oszacować ewentualnych skutków finansowych wynikających z sytuacji powodziowej w Polsce.

Lidl Polska: Został zmuszony do zamknięcia dwóch sklepów sieci: w Jeleniej Górze oraz Nysie, a pozostałe placówki w regionie pracują normalnie. W odpowiedzi na krytyczną sytuację powodziową na południu Polski, zorganizował też pomoc dla mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem. Do Jeleniej Góry, Głuchołaz oraz gminy Kłodzko wysłał tiry z paletami żywności, wody pitnej oraz środkami higienicznymi. Wśród przekazywanych artykułów znalazły się m.in. woda, pieczywo, konserwy, kabanosy, kasza, ryż, makarony oraz słodycze dla dzieci. Dodatkowo spółka wsparła Straż Pożarną w Prudniku i Legnicy. W sklepach sieci na terenie całego kraju uruchomiono zbiórkę artykułów spożywczych, wody oraz środków higienicznych, które następnie trafią do powodzian.

Kaufland: Sieć wesprze osoby dotknięte powodzią i służby, które pracują nad zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeństwa. Wsparcie materialne dotrze m.in. do najbardziej dotkniętych powodzią miast w województwach dolnośląskim i opolskim. Mimo trudnej sytuacji markety Kaufland pozostają otwarte. Kaufland planuje wesprzeć lokalne sztaby kryzysowe w Kamiennej Górze, Nysie i Prudniku także materialnie. Została uruchomiona już zbiórka darów dla osób poszkodowanych w powodzi. W marketach Kaufland w całej Polsce przyjmowane są dary w postaci żywności, skąd następnie będą dystrybuowane do najbardziej potrzebujących wsparcia miast i punktów. Produkty z długimi datami ważności, np. makarony, kasze, konserwy, klienci mogą zostawić w specjalnie przeznaczonych do tego oznaczonych koszach ustawionych na terenie marketów.

