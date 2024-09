Raen odnotował 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2024 roku wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,49 mln zł wobec 4,89 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 1,21 mln zł wobec 5,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,43 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 13,71 mln zł rok wcześniej.

„Przychody całkowite Grupy Raen ogółem wyniosły na 30 czerwca 2024 roku 1 469 tys. zł i spadły o 12 259 tys. zł w stosunku do 30 czerwca roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 13 728 tys. zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły 1 425 tys. zł na 30 czerwca 2024 roku w porównaniu do skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na 30 czerwca 2023 roku w wysokości 13 705 tys. zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zostały wygenerowane głównie przez spółkę zależną Raen sp. z o.o. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 4 tys. zł a przychody finansowe wyniosły 40 tys. zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu do raportu.

„Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 910 tys. zł i spadły o 5 874 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to wynosiły 8 784 tys. zł. Koszty finansowe natomiast wyniosły 229 tys. zł i wzrosły o 197 tys. zł w porównaniu do 30 czerwca roku ubiegłego. W efekcie na 30 czerwca 2024 roku Grupa wygenerowała stratę netto w wysokości 1 650 tys. zł w porównaniu do wygenerowanego na 30 czerwca 2023 roku zysku w wysokości 4 563 tys. zł” – podano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2024 r. wyniosła 36 tys. zł wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej.

Raen (dawniej PunkPirates) prowadzi działalność w sektorze energy tech. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews