KGHM Polska Miedź zawarła umowę rewolwingowego kredytu konsorcjalnego w kwocie 500 mln USD z konsorcjum banków na rozwój kopalni Sierra Gorda w Chile, podała spółka. Udzielone finansowanie pozwoli na refinansowanie obecnych zobowiązań, zapewniając dodatkowe środki na dalsze działania inwestycyjne i stabilizację operacyjną kopalni w Chile. KGHM jako właściciel 55% udziałów w Sierra Gorda, udzieli gwarancji korporacyjnej do kwoty 275 mln, podano.

Liderami w ramach transakcji są Banco Santander S.A. oraz The Bank of Nova Scotia (wraz ze Scotiabank Chile), a swoje zaangażowanie potwierdziły także: ING, HSBC, Sumitomo Mitsui, Intesa Sanpaolo, Mega Bank oraz banki z grupy ICBC, podano.

„Wsparcie finansowe pozwoli na kontynuowanie rozwoju kopalni Sierra Gorda, co ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych długoterminowych celów związanych z zagranicznymi aktywami. To krok, który przyniesie wymierne korzyści zarówno dla kopalni, jak i całej Grupy Kapitałowej KGHM” – powiedziała wiceprezes zarządu KGHM ds. aktywów zagranicznych Iga Dorota Lis, cytowana w komunikacie.

„Operacja ta wzmacnia płynność finansową Sierra Gorda i umożliwia nam skuteczniejsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym. To ważny krok, który umocni naszą pozycję na globalnych rynkach surowcowych” – dodał wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych Piotr Krzyżewski, .

Decyzje partnerów w projekcie Sierra Gorda koncentrują się na implementacji programów optymalizacyjnych w celu usprawniania pracy kopalni, zakładu przeróbczego, infrastruktury oraz zbiornika odpadów poflotacyjnych oraz na optymalizacji kosztowej, podano takze.

Kopalnia Sierra Gorda, kluczowe aktywo zagraniczne w Grupie KGHM, będące wspólnym przedsięwzięciem KGHM International LTD. oraz South32, położona w chilijskim regionie Antofagasta, prowadzi wydobycie miedzi i molibdenu, przypomniano. Kopalnia wykorzystuje w procesach technologicznych wodę morską i od 2023 roku operuje na bazie energii z Odnawialnych Źródeł Energii, co czyni ją jednym z najbardziej ekologicznych projektów KGHM. Do kopalni dostarczana jest energia pochodząca z elektrowni fotowoltaicznej, zlokalizowanej w rejonie Antofagasta. Zielona energia to jeden z celów strategicznych Sierra Gorda, podkreślono w materiale.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2023 r. KGHM miał 33,47 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews