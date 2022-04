Oferta publiczna do 203 371 akcji serii K Manufaktury Piwa, Wódki i Wina rozpoczyna się dziś od road show, które potrwa do 25 kwietnia, podała spółka w memorandum informacyjnym. Cena emisyjna została ustalona na 54 zł, a pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału obrotowego. Po IPO spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect.

Akcje nowej emisji są oferowane na podstawie memorandum, w trybie subskrypcji otwartej.

„Po przeprowadzeniu emisji akcji serii K emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie części akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect – tj. akcje serii A, B (przy czym dotyczy wyłącznie nieuprzywilejowanych akcji serii A i B), C, D, E, F, G, H oraz akcje nowej emisji serii K” – czytamy w memorandum.

Na dzień memorandum spółka spełnia warunki wprowadzenia do ASO, w tym szczególnie warunku przewidującego, że akcje mogą być wprowadzone do obrotu w ASO, o ile co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem. Spółka podkreśla, że nie może zapewnić, że po przeprowadzeniu emisji akcji nowej emisji wyżej wskazany warunek zostanie spełniony.

Spółka planuje pozyskać z emisji akcji oferowanych kwotę brutto 10,98 mln zł i planuje wykorzystać wpływy (netto) z emisji w całości na zwiększenie kapitału obrotowego, podano także.

„Spółka planuje istotne zwiększenie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego zwiększenia kapitału obrotowego, dlatego spółka zamierza przeznaczyć 100% środków pozyskanych z oferty, pomniejszonych o koszty jej przeprowadzenia, na ten cel. Środki zostaną wykorzystane zarówno na zwiększenie wolumenu obrotu aktualnie oferowanych produktów jak również tych, które emitent planuje wprowadzić do swojej oferty w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Środki będą wydawane sukcesywnie zgodnie z zaplanowanym budżetem emitenta” – czytamy w memorandum.

Największym akcjonariuszem spółki po emisji pozostanie Janusz Palikot, przy czym w przypadku objęcia wszystkich nowych walorów przez inwestorów jego udział w kapitale spadnie do 37,01% z 40,19% obecnie (bezpośrednio i pośrednio).

Grupa MPWiW koncentruje się w swojej ofercie na wysokomarżowych produktach alkoholowych z segmentu premium (piwa rzemieślnicze, alkohole wysokoprocentowe), „skierowanych do emocji odbiorców z jednoczesnym wsparciem przekazem reklamowym”, podano w prezentacji dotyczącej IPO.

Źródło: ISBnews