Ponad 1,2 tys. km linii kolejowych ma zostać objętych dofinansowaniem do 2028 r. w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Do realizacji zakwalifikowano 34 projekty. Dzisiaj rząd ma podjąć decyzję w sprawie zwiększenia dofinansowania programu o 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł.

„Inwestycje do programu zgłosili samorządowcy, zgłosili marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie. I tak jest w przypadku Lubelszczyzny, i tak jest w każdym regionie naszego kraju” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji w Janowie Lubelskim.

Łącznie wpłynęło blisko 100 wniosków.

Jak podał resort w komunikacie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

„Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim” – czytamy w komunikacie.

Projekty obejmują:

• 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

• 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

• 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

• 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel przedstawił wybrane inwestycje podczas konferencji w Janowie Lubelskim. Poinformował, że w ramach planowanych inwestycji w woj. lubelskim ma powstać 90 km nowych linii kolejowych (w tym budowana będzie m.in. linia Kraśnik-Janów i powstanie linia łącząca Lublin z Łęczną). Wartość inwestycji na terenie tego województwa ma sięgać 3,5 mld zł.

W województwie podlaskim, jak powiedział, Łomża ma odzyskać połączenie z Białymstokiem. W tym celu zmodernizowanych ma zostać ok. 80 km linii kolejowych Łomża-Śniadowo i Śniadowo-Łapy. W województwie mazowieckim połączenia kolejowe mają odzyskać Ostrów Mazowiecka i Sokołów Podlaski, powstać ma również projekt linii kolejowej Zegrze – Przasnysz przez Maków Mazowiecki, Pułtusk i Serock. W łódzkim planowana jest odbudowa linii z Piotrkowa Trybunalskiego do Bełchatowa oraz modernizacja linii z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska Kamiennej (z łódzkiego do świętokrzyskiego).

W Wielkopolsce prace mają być prowadzone na 200 km linii. Zaplanowano m.in. nowe połączenie Konin-Turek, a kilka innych linii ma zostać zmodernizowanych.

Prace będą też prowadzone na 130 km linii kolejowych w woj. dolnośląskim, lubuskim i opolskim. Planowane jest przywrócenie komunikacji kolejowej w Jastrzębiu Zdroju. W województwie małopolskim mają zostać utworzone połączenia kolejowe z Niepołomic do Krakowa oraz z Myślenic do Krakowa, planowana jest też rewitalizacja linii Gorlice-Jasło.

Jak podało MI w komunikacie podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu to:

• zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

• przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;

• zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA (po kwalifikacji do dofinansowania ze środków Programu).

Możliwa jest realizacja w pierwszej kolejności 17 projektów liniowych w ramach dostępnej alokacji, a po jej zwiększeniu – łącznie 34 projektów liniowych w ramach Programu. Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zakresie wspólnej ich realizacji.

Budżet Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku zostanie zwiększony o 5,6 mld zł – do ponad 11 mld zł. Odbędzie się to przez przyjęcie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z 8 września 2000 r., podsumowano.

Źródło: ISBnews