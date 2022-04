Selena FM przyjęła raport z wyceny aktywów spółki zależnej Selena Nantong Building Materials (Chiny), określający jej aktywa trwałe wraz z zapasami na 58,17 mln RMB (39,17 mln zł). Raport ma stanowić podstawę do rozpoczęcia negocjacji zasad ewentualnej relokacji zakładu z powodu objęcia strefy gospodarczej, w której funkcjonuje spółka, programem ochrony rzeki Jangcy, podała Selena FM.

„Intencją emitenta przekazaną dziś jednostce zależnej jest, by raport stanowił podstawę do rozpoczęcia negocjacji zasad ewentualnej relokacji zakładu produkcyjnego Selena Nantong zlokalizowanego w Nantong Economic and Technological Development Zone (z ang. Strefa Rozwoju Ekonomicznego i Technologicznego w Nantong, Chiny) z władzami tej strefy i by wraz z takimi wytycznymi po podjęciu uchwały raport został przekazany przedmiotowej spółce zależnej” – czytamy w komunikacie.

O konieczności pozyskania wyceny Selena zdecydowała po zapoznaniu się z zawiadomieniem otrzymanym przez Selena Nantong od władz Nantong Economic and Technological Development Zone o objęciu strefy programem ochrony rzeki Jangcy i reorganizacją tej strefy, wskutek czego Selena Nantong może zostać zobowiązana do relokacji. Selena stoi na stanowisku, że wraz z zobowiązaniem do relokacji powinno dojść do wypłacenia spółce odszkodowania uzgodnionego pomiędzy władzami strefy a Selena Nantong, wyjaśniono.

Poza wytycznymi w zakresie działania w kierunku starania się o odszkodowanie za rzeczowe składniki majątku, Selena Nantong otrzymała wytyczne żądania pokrycia przez Strefę również pozostałych szkód i kosztów związanych z ewentualną relokacją zakładu, podano również.

Selana poinformuje o warunkach umowy dotyczącej relokacji spółki Selena Nantong po jej ewentualnym podpisaniu lub innych rozstrzygnięciach dotyczących przedmiotowej jednostki zależnej. Na podstawie otrzymanych dokumentów w chwili obecnej nie dostrzega konieczności dokonania dodatkowych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Seleny Nantong, zakończono w informacji.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews