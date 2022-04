Do końca roku Polska przestanie importować także gaz skroplony czyli LPG z Rosji, wynika z wypowiedzi wicepremiera ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Obecnie import LPG to 2,040 mln ton, z czego 65% pochodzi z Rosji.

„Produkcja krajowa to 530 tys. ton i jest to około 20% zapotrzebowania na ten surowiec w Polsce. Intensywnie zwiększamy w tej chwili te możliwości produkcyjne, ale potrzeba na to jeszcze kilka miesięcy. Podobnie jeśli chodzi o import, ten import 2,040 mln ton gazu to import w znacznej mierze z Rosji, 65% tego importu pochodzi z Rosji” – powiedział Sasin w Sejmie.

„Dzisiaj pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ten komponent rosyjski z tego importu wyeliminować” – dodał.

Powołując się na wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, zapewnił, że „do końca tego roku Polska przestanie importować jakiekolwiek surowce energetyczne z Rosji”.

Źródło: ISBnews