Sprzedaż gastronomiczna grupy Sfinks Polska w III kwartale 2024 r. wzrosła o 6,6% r/r do 54,8 mln zł, podała spółka. W rachunku narastającym od stycznia do września sprzedaż gastronomiczna w 2024 r. wyniosła 154,3 mln zł i wzrosła o 9,2% r/r.

„Czas letnich ogródków to zwyczajowo dobry okres dla gastronomii, co także zaprocentowało w tym roku w naszych sieciach. Do obrotów zaczęły się też w coraz większym stopniu dokładać nowe restauracje, jak Sphinx w Rzeszowie czy dwa lokale The Burgers i Sphinx w Poznaniu. Oczekujemy, że swój pełny potencjał sprzedażowy osiągną w IV kwartale. Jednocześnie tegoroczny wrzesień był nieco mniej sprzyjający, niż się spodziewaliśmy, z uwagi na warunki pogodowe, ale też kilka restauracji zostało wyłączonych z pracy z powodów od nas niezależnych. Mimo tych czasowych trudności nasza sieć gastronomiczna wypracowała po raz kolejny wyższe przychody zarówno w ujęciu narastającym, jak i w samym III kwartale, co potwierdza solidność fundamentów, na których zbudowane są nasze sieci” – powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

„Wartość sprzedaży gastronomicznej netto zrealizowanej przez lokale porównywalne, czyli działające zarówno na koniec każdego z miesięcy z raportowanego kwartału, jak i na koniec miesięcy z analogicznego okresu roku ubiegłego (L4L), działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks z wyłączeniem sieci Piwiarnia, za trzeci kwartał 2024 r. wyniosła 51,02 mln zł w stosunku do sprzedaży na poziomie 48,23 mln zł za trzeci kwartał 2023 r. (5,8% wzrostu). Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do września 2024 r. sprzedaż gastronomiczna realizowana przez lokale porównywalne (L4L) wyniosła 143,41 mln zł i wzrosła o 8,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego” – czytamy w komunikacie.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód Grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa. Sprzedaż gastronomiczna zrealizowana przez lokale działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks, z wyłączeniem sieci Piwiarnia,była realizowana przez 76 lokali wg stanu na koniec kwartału.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews