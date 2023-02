Private debt to ciekawa opcja inwestycyjna, która osiąga w miarę przewidywalne zwroty z relatywnie niską zmiennością. Ta klasa aktywów może być plasowana pomiędzy długiem skarbowym a private equity, gdzie zwroty są na pewno wyższe, ale i zmienność jest też wyższa.

„Private debt, jak nazwa wskazuje, to dług prywatny. Warto dodać, że jest to dług prywatny pozabankowy, czyli nie są to kredyty bankowe, ale instrumenty finansowe na rynku pozabankowym w formie prywatnych transakcji zazwyczaj bilateralnych, strukturyzowanych pomiędzy finansującym a przedsiębiorstwem i można powiedzieć, że adresującym cele tego przedsiębiorstwa” – mówi Magdalena Śniegocka, Dyrektor Inwestycyjny, CVI Dom Maklerski sp. z o.o. w Okiem EKSPERTA.

W materiale informacje dotyczące: