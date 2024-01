Spyrosoft podpisał list intencyjny z założycielem Codibly, spółki specjalizującej się w dostarczaniu dedykowanego oprogramowania dla branży elektromobilności i odnawialnych źródeł energii, podała spółka. Zamiarem Spyrosoftu jest nabycie większościowego pakietu udziałów w Codibly, a tym samym poszerzenie portfolio oferowanych usług o dwa nowe sektory, najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

Planowana transakcja ma na celu dalszy rozwój Grupy Spyrosoft zgodnie z założoną strategią na lata 2022-2026: rozbudową nowych obszarów kompetencyjnych i poszerzanie portfolio klientów. W liście intencyjnym Spyrosoft wyraził zamiar nabycia pakietu większościowego udziałów Codibly i przeprowadzenia badania due diligence spółki.

„Inwestycja w Codibly to kolejny krok w realizacji strategii Grupy Spyrosoft zakładającej m.in. rozbudowę naszych kompetencji o nowe obszary i poszerzanie portfolio klientów. Podstawą biznesów Spyrosoft i Codibly jest tworzenie oprogramowania na zamówienie, a dzięki tej transakcji nasza grupa będzie mogła rozwijać się w nowych obszarach, takich jak elektromobilność i OZE. Branża odnawialnych źródeł energii i elektryfikacji transportu dynamicznie się rozwija, napędzana globalnymi trendami i dążeniem do realizacji celów dekarbonizacji na 2030 rok oraz strategii zielonej energii. Wszystko to generuje rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane technologie i innowacje” – powiedział prezes Spyrosoftu Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Według niego, Codibly posiada także szerokie kompetencje w obszarze konsultingu technologicznego, w którym Spyrosoft także intensywnie się rozwija.

„Do tego dochodzi ugruntowana działalność firmy na kluczowych dla nas rynkach, amerykańskim i brytyjskim” – dodał prezes.

„Dzięki planowanej transakcji, Codibly będzie mogło dalej rozwijać swoje kompetencje w zakresie elektromobilności i odnawialnych źródeł energii, korzystając z synergii naszych relacji biznesowych i zaplecza technologicznego Spyrosoft. Jednocześnie, jako spółka, zachowamy niezależność i swobodę działania, bo takie podejście oferuje nam model biznesowy funkcjonujący w Grupie Spyrosoft. Wierzę, że planowana transakcja umożliwi obu stronom budowanie nowych kompetencji, intensywny rozwój, efekt skali i dalszą globalizację działań” – powiedział założyciel i prezes Codibly Bartosz Majewski.

List intencyjny ma charakter niewiążący i przewiduje ustalenie w drodze negocjacji warunków transakcji, w tym ceny nabycia udziałów oraz sposobu wykupu pozostałych udziałów spółki do czerwca 2028 r. Planowana transakcja nabycia pakietu większościowego ma nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku, zapowiedziano również.

Codibly istnieje od 2011 roku i zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania, służącego firmom m.in do zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej, zapewniania efektywności energetycznej czy obsługi podmiotów branży elektromobilności. Przychody Codibly za 2022 r. wyniosły 45,9 mln zł.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews